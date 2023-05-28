تركيا: تصريحات لأردوغان وأوغلو خلال الإدلاء بصوتيهما في جولة الإعادة

وناشد الرئيس التركي الناخبين عدم التراخي والتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم حفاظا على الديمقراطية.

وتابع: "الشعب سيختار رئيسه وأعتقد أن عملية الفرز ستكون سريعة".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا اليوم الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلّي، إيذاناً بانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.





وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات في الجولة الأولى في 14 آيار/مايو الجاري، قد بلغت 88.9% داخل تركيا، و49% في الخارج.





ويحقّ لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز للاقتراع.



