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الرياض وواشنطن تدعوان لتمديد الهدنة في السودان

الرياض وواشنطن تدعوان لتمديد الهدنة في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، طرفي النزاع في السودان، إلى تمديد الهدنة والتي من المقرر أن تنتهي مساء الإثنين.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، قبل يوم من انتهاء اتفاق تهدئة رعته الرياض وواشنطن في مدينة جدة، بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، وأسفر عن هدنة لمدة 7 أيام.

ومساء 22 أيار/ مايو الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

وأفاد البيان، بأن "السعودية والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، تدعوان القوات المسلحة السودانية والدعم السريع لمواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديده".

وذكر أن "وقف إطلاق النار سينتهي الإثنين الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم (19:45 ت.غ)".

وأوضحت السعودية والولايات المتحدة في البيان ذاته، أنه "بما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

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