القاهرة: فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للفنون التراثية في نسخته العاشرة

شاركت دولة فلسطين، في فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية المنعقدة، في مصر، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.







وشهد حفل الافتتاح في مسرح السور الشمالي العديد من الفقرات الفنية للفرق المشاركة لتعبر فيها عن تراث وهوية كل دولة، بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، والفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، ومثل دولة فلسطين المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، ولفيف من ممثلي السفارات الأجنبية والعربية.

رام الله - دنيا الوطنوتشارك فرقتان فلسطينيتان في فعاليات المهرجان، وشاركت فرقة كنعان للفنون التراثية في فعاليات افتتاح المهرجان، وتشارك فرقة الفالوجا للفنون الشعبية في فعاليات ختام المهرجان ومن ثم تتوزع مشاركات الفرقتين على بقية أيام الأسبوع.