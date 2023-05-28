الاحتلال يكشف: خلل ببرنامج تنصت سري سبب أضرارًا في ملفات جنائية

بعثت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، برسائل إلى العديد من المحامين، أبلغتهم فيها بوجود خلل في برنامج تنصت سري جديد، الذي نفذ تسجيلات جزئية وألحق ضررا بتحقيقات جارية في ملفات جنائية.

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإنه جرت مؤخرا مشاورات في وزارة القضاء والشرطة حول التبعات القضائية لإخفاقات برنامج التنصت على الأدلة التي سُجلت بشكل خاطئ، وهذه التبعات ليست واضحة حتى الآن، بحسب الصحيفة.







وإثر ذلك، أبلغ وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بأنه بسبب تكرار هذا الخلل في البرنامج فإنه سيتوقف عن توقيع وثائق سرية تسمح بالحفاظ على سرية البرنامج.

وبدأت شرطة الاحتلال باستخدام برنامج التنصت السري الجديد في حزيران/ يونيو العام الماضي، والذي حل مكان برنامج قديم.







ويسجل هذا البرنامج محادثات هاتفية لمشتبهين بمخالفات جنائية، وبعد استصدار الشرطة تصريحا بالتنصت من المحكمة.

رام الله - دنيا الوطن