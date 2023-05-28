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شؤون فلسطينية

الدفاع المدني بغزة: إغلاق 18 نقطة تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي

الدفاع المدني بغزة: إغلاق 18 نقطة تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي
مديرية الدفاع المدني بغزة تغلق 18 نقطة تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، بغزة، إغلاق 18 نقطة تعبئة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في قطاع غزة خلال 72 ساعة الماضية.

جاء ذلك ضمن جهود الطواقم المختصة من السلامة والوقاية بالدفاع المدني والمباحث العامة بالشرطة والإدارة العامة للبترول.

وأشارت إلى أن الطواقم المذكورة أغلقت خلال جولاتها 18 نقطة عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مختلف المحافظات، فيما صادرت 18 جهازًا لتعبئة وتفريغ الاسطوانات، تم ضبطها في عدد من النقاط العشوائية، ومصادرة 263 أسطوانة غاز حجم كبير سعة 48 كجم من النقاط العشوائية.

وتأتي تلك الجهود تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وبتعليمات من النائب العام، بضبط وإغلاق نقاط تعبئة الغاز العشوائية غير القانونية وسط الأحياء السكنية في قطاع غزة؛ والتي تعد قنابل موقوتة تشكل خطراً على أمن وسلامة المجتمع.

وتُواصل الطواقم الحكومية المختصة جهودها للقضاء على نقاط الغاز العشوائية بشكل نهائي، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الإبلاغ عن أية نقاط غاز عشوائية؛ حفاظاً على السلامة العامة ولتجنيب المواطنين خطر تلك النقاط، وذلك عبر الاتصال على الرقم (109) للعمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

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