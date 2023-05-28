شؤون فلسطينية

رام الله: الدفاع المدني يحذر من حالة عدم استقرار جوي

رام الله: الدفاع المدني يحذر من حالة عدم استقرار جوي
الدفاع المدني يحذر من حالة عدم استقرار جوي
رام الله - دنيا الوطن
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من حالة عدم استقرار جوي قد ينتج عنها أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها لـ70 كم في بعض الأحيان.

كما وحذر الدفاع المدني ووفقا للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي تستمر حتى مساء غد الاثنين والتي من المتوقع، هطول أمطار غزيرة وتشكل للسيول في بعض المناطق الجنوبية ومناطق الأغوار،  كما يحذر الدفاع المدني من هبات الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 70 كم في الساعة. 

ويذكر الدفاع المدني بضرورة التقييد بتعليمات السلامة والاتصال المبكر على أرقام الطوارئ. 

أخبار ذات صلة

المدهون يجتمع برؤساء محاكم البداية وهيئاتها بقطاع غزة

المدهون يجتمع برؤساء محاكم البداية وهيئاتها بقطاع غزة

رام الله: الدفاع المدني يحذر من حالة عدم استقرار جوي

رام الله: الدفاع المدني يحذر من حالة عدم استقرار جوي

الخليل: الشرطة تلقي القبض على شخص من أخطر تجار المخدرات

الخليل: الشرطة تلقي القبض على شخص من أخطر تجار المخدرات

استمرت ثلاثة أيام.. وزير الأوقاف يختتم جولة تفقدية في القطاع

استمرت ثلاثة أيام.. وزير الأوقاف يختتم جولة تفقدية في القطاع

غزة: قرار بإيقاف نشر كشوفات السفر عبر معبر رفح واعتماد آلية جديدة

غزة: قرار بإيقاف نشر كشوفات السفر عبر معبر رفح واعتماد آلية جديدة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

لليوم السادس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم السادس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

المرور بغزة تنشر حالة الطرق لليوم الأحد

المرور بغزة تنشر حالة الطرق لليوم الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المدهون يجتمع برؤساء محاكم البداية وهيئاتها بقطاع غزة

المدهون يجتمع برؤساء محاكم البداية وهيئاتها بقطاع غزة

استمرت ثلاثة أيام.. وزير الأوقاف يختتم جولة تفقدية في القطاع

استمرت ثلاثة أيام.. وزير الأوقاف يختتم جولة تفقدية في القطاع

لليوم السادس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم السادس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

المرور بغزة تنشر حالة الطرق لليوم الأحد

المرور بغزة تنشر حالة الطرق لليوم الأحد

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشيخ يدعو لحوار وطني شامل لحماية تاريخ وأهداف شعبنا

الشيخ يدعو لحوار وطني شامل لحماية تاريخ وأهداف شعبنا

مصدر لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع

مصدر لـ "دنيا الوطن": اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع

منوعات

شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة

شاهد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة وجذابة

محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب خسارته للوزن

محمد محمود عبد العزيز يكشف سبب خسارته للوزن

بالصور.. سوسن بدر تتألق بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالصور.. سوسن بدر تتألق بتقنية الذكاء الاصطناعي

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

هشتاج &quot;أنغام صوت مصر&quot; يتصدر الترند على تويتر

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر الترند على تويتر

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

عربي

الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف تتوجه إلى الرباط اليوم

الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف تتوجه إلى الرباط اليوم

فريق فني سعودي يصل سوريا لفتح السفارة في دمشق

فريق فني سعودي يصل سوريا لفتح السفارة في دمشق

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية