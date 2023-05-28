رام الله: الدفاع المدني يحذر من حالة عدم استقرار جوي

رام الله - دنيا الوطنحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من حالة عدم استقرار جوي قد ينتج عنها أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها لـ70 كم في بعض الأحيان.كما وحذر الدفاع المدني ووفقا للأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي تستمر حتى مساء غد الاثنين والتي من المتوقع، هطول أمطار غزيرة وتشكل للسيول في بعض المناطق الجنوبية ومناطق الأغوار، كما يحذر الدفاع المدني من هبات الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 70 كم في الساعة.ويذكر الدفاع المدني بضرورة التقييد بتعليمات السلامة والاتصال المبكر على أرقام الطوارئ.