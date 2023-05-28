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الأردن: رئيس الوزراء يُصدر قراراً بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين

الأردن: رئيس الوزراء يُصدر قراراً بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين
الأمير حسين وخطيبته رجوة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، وذلك يوم الخميس المقبل.

جاء هذا القرار بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، المقرر الخميس الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت عن برنامج فعاليات وأنشطة احتفالية ستقام يوم الخميس المقبل في جميع المحافظات، احتفاءً بعقد قران سمو الأمير الحسين.

وتتضمن الفعاليات التي ستبدأ في الساعة الخامسة من مساء الخميس المقبل، بثاً مباشراً لمراسم الزفاف الملكي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة للأطفال كالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا وأغاني (دي جي)، إضافة إلى العروض الفلكلورية وموسيقات الأمن العام، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين، وألعاب نارية مع ختام الحفل.

وحددت الوزارة أماكن إقامة الفعاليات في كل من المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، وحدائق الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، وجامعة البلقاء التطبيقية في البلقاء، وملعب عماد الدين زنكي في مأدبا، والمدرج الجنوبي في جرش، ومجمع الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، وساحة معسكرات الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، ومجمع الأمير فيصل بن الحسين في الكرك.

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