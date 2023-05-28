الخليل: الشرطة تلقي القبض على شخص من أخطر تجار المخدرات

تمكنت الشرطة اليوم الأحد، من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات غرب الخليل.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن هذا التاجر كان مطلوبا لشرطة مكافحة المخدرات بعدة قضايا وجرائم تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة وهو هارب من وجه العدالة منذ عدة سنوات.





وأضاف ارزيقات بأن معلومات قد تلقتها الشرطة تعلقت باختباء هذا التاجر داخل منزل في بلدته غرب الخليل، حيث تحركت قوة من الشرطة للمكان وتم القبض عليه.





وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن