دولي

عضو كنيست: نتنياهو سيزور البيت الأبيض للقاء بايدن بهذا الموعد

عضو كنيست: نتنياهو سيزور البيت الأبيض للقاء بايدن بهذا الموعد
نتنياهو وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، عضو كنيست داني دانون، اليوم الأحد، موعد لقاء رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال دانون: إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيزور هذا الصيف البيت الأبيض للقاء بايدن، وسيحدث ذلك بحلول سبتمبر".

وفي مارس الماضي، تحدث البيت الأبيض عن احتمالات أن يزور رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو لواشنطن في الفترة القريبة.

وقال البيت الأبيض في تصريح مقتضب: إنه "لا توجد حاليًا أي خطط لزيارة نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن".

بدوره، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن "زيارات القادة الإسرائيليين تقليد قديم، ومن المحتمل أن يزور نتنياهو واشنطن في أي وقت، لكن لا يوجد أي خطط حاليًا".

وكان السفير الأميركي توم نيدس قال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم، إنه يتوقع توجيه دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض بعد "عيد الفصح".

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