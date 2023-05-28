استمرت ثلاثة أيام.. وزير الأوقاف يختتم جولة تفقدية في القطاع

اختتم وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري، جولة في قطاع غزة، استمرت ثلاثة أيام.











وتفقد البكري خلال الجولة إجراءات جمع جوازات سفر حجاج المحافظات الجنوبية المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام، تمهيداً لوضع التأشيرات عليها.كما اطلع البكري، على مفاصل العمل، وعمل على حل مشاكل المواطنين ومنهم الحجاج على وجه الخصوص، وقام أيضا بتفقد المدرسة الشرعية بمدينة غزة، والاطلاع علي سير الامتحانات النهائية.وزار البكري لجنة الحج والعمرة في القطاع، ولقاء عدد من المواطنين والاطلاع علي سير العمل، والتقى بمفوض التعبئة والتنظيم أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووفد من قيادات فتح.كما زار البكري مركز الدعوة والتبليغ في المحافظة الوسطى بمدينة غزة ولقائه مجموعة من العلماء الحافظين لكتاب الله من الأطفال.وكرم البكري الشاب أحمد أبو سلمية خريج من كلية الدعوة الإسلامية الوحيد الذي حصل على علامة كاملة في قطاع غزة على مستوى جميع التخصصات 50/50 في اختبار التوظيف لوظيفة معلم في ديوان الموظفين.كما تم تكريم الشيخ البكري من قبل أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة لدوره بتذليل كافة العقبات أمام الشركات والحجاج الفلسطينيين وحل كافة القضايا العالقة لإنجاح موسم الحج لها العام.وقدم البكري لعائلة نبهان الذي، دمر الاحتلال منزلهم وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة مكرمة مالية بتعليمات من رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس لدفع إيجار منزل لمدة عام كامل للعائلة.