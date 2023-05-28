غزة: قرار بإيقاف نشر كشوفات السفر عبر معبر رفح واعتماد آلية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بغزة، اليوم الأحد، عن إيقاف نشر كشوفات السفر عبر معبر رفح البري، واعتماد آلية جديدة حفاظاً على خصوصية المواطنين.

وبينت الهيئة في تصريح نشرته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أنه سيتم إرسال (أس أم أس)، للمسافر بها رقم كشفه وتاريخ سفره، إضافة لرسالة أخرى تذكيرية قبل يوم واحد من السفر.





يشار إلى أن الهيئة العامة للمعابر والحدود ومنذ عدة سنوات تعتمد آلية نشر كشوفات السفر وأسماء المسافرين الذين يسافرون عبر معبر رفح البري.





وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بوقف العمل بهذه الآلية، لتسببها بانتهاك خصوصية المسافرين.

رام الله - دنيا الوطن