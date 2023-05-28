مكان: مسيّرات تستخدمها العصابات الإجرامية تثير قلق الشرطة في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن الطائرات الصغيرة المسيّرة التي تستخدمها العصابات الإجرامية، أصبحت تثير قلق الشرطة في إسرائيل، بعد أن تم استخدامها مرتين في الأيام العشرة الأخيرة في محاولات لاستهداف الخصوم وقتلهم.وأضافت أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في حالتين، استخدام طائرات "درون" انتحارية، إحداها في نتانيا، والثانية في بلدة جلجولية لمحاولة قتل أحد سكان البلدة.ونقلت (مكان) عن ضابط في الشرطة قوله، إن استخدام هذه الطائرات الانتحارية يعتبر تصعيداً خطيراً، وان استخدام تكنولوجيا جديدة ومتطورة بهذا الشكل يعرض "حياة الأبرياء للخطر".واستهدفت محاولة التفجير في نتانيا أحد أفراد العصابات الإجرامية بعد أن فشلت أربع محاولات سابقة لاغتياله بطرق تقليدية، ونجا هذه المرة أيضًا من هذه المحاولة بعد أن انتبه لتحليق الطائرة بشكل مريب ما دفعه للاختباء في غرفة الملجأ داخل الشقة.ووقعت المحاولة الثانية في بلدة جلجولية في منطقة المثلث الجنوبي، حيث انفجرت الطائرة بالقرب من منزل أحد المستهدفين من سكان البلدة. وقالت الشرطة، إن هذه القضايا تشير إلى "مجرمين محترفين".يشار الى إنه جرت سابقًا محاولات تهريب إلى باحات السجون الإسرائيلية باستخدام طائرات بدون طيار "درون"، كما استخدمت في عمليات تهريب مختلفة ونقل عبوات ناسفة صغيرة في بعض الأحيان لمناطق مختلفة، إلا أنه المرة الأولى التي تستخدم في عمليات تفجير مباشرة بهدف تصفية مستهدفين.