فريق فني سعودي يصل سوريا لفتح السفارة في دمشق





يشار إلى أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت في التاسع من آيار/مايو الجاري استئناف عمل بعثة المملكة الدبلوماسية في سوريا.



رام الله - دنيا الوطنوصل فريق فني سعودي إلى دمشق، لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة في العاصمة السورية.يأتي ذلك بعد التوافق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفتح السفارات، وبعد عدة أيام من مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية التي أقيمت مؤخراً في مدينة جدة، للمرة الأولى منذ عام 2011.والتقى الفريق السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السوري، الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، بمقر وزارة الخارجية في دمشق، وفق ما نقل موقع (العربية).وأعرب سوسان عن ترحيب بلاده واستعدادها وجاهزيتها لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.