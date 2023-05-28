الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص في مخيم طولكرم.. واعتقال خمسة مواطنين بالضفة





من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، باعتقال خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنأُصيب شاب، اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم، فيما اُعتقل أسير محرر من بلدة صيدا شمالاً.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة شاب بعيار مطاطي بالرأس، تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث وصفت اصابته مستقرة.كما داهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددا من منازل المواطنين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، واخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها: مسعود أبو زنط.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الأشقر (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.