شؤون فلسطينية

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص في مخيم طولكرم.. واعتقال خمسة مواطنين بالضفة

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص في مخيم طولكرم.. واعتقال خمسة مواطنين بالضفة
قوات الاحتلال في طولكرم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب شاب، اليوم الأحد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم، فيما اُعتقل أسير محرر من بلدة صيدا شمالاً.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة شاب بعيار مطاطي بالرأس، تم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث وصفت اصابته مستقرة.

كما داهمت قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية عددا من منازل المواطنين في حارة الربايعة، وقامت بتفتيشها، واخضاع سكانها للاستجواب، عرف من أصحابها: مسعود أبو زنط.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الأشقر (47 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلد صيدا.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، باعتقال خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غداً الإثنين

لليوم السادس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم السادس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

المرور بغزة تنشر حالة الطرق لليوم الأحد

المرور بغزة تنشر حالة الطرق لليوم الأحد

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص في مخيم طولكرم.. واعتقال خمسة مواطنين بالضفة

الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص في مخيم طولكرم.. واعتقال خمسة مواطنين بالضفة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طقس فلسطين: البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي

طقس فلسطين: البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشيخ يدعو لحوار وطني شامل لحماية تاريخ وأهداف شعبنا

الشيخ يدعو لحوار وطني شامل لحماية تاريخ وأهداف شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشيخ يدعو لحوار وطني شامل لحماية تاريخ وأهداف شعبنا

الشيخ يدعو لحوار وطني شامل لحماية تاريخ وأهداف شعبنا

مصدر لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع

مصدر لـ "دنيا الوطن": اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع

النائب زعارير: الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان ولن يسمح للاحتلال بسرقة أراضيه

النائب زعارير: الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان ولن يسمح للاحتلال بسرقة أراضيه

الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل واندلاع مواجهات في رام الله

الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل واندلاع مواجهات في رام الله

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية

مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة

مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

منوعات

بالصور.. سوسن بدر تتألق بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالصور.. سوسن بدر تتألق بتقنية الذكاء الاصطناعي

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

هشتاج &quot;أنغام صوت مصر&quot; يتصدر الترند على تويتر

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر الترند على تويتر

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

عربي

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر