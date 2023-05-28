مصرع إسرائيليين بحادثي طرق منفصليْن





ولقي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 أشخاص مصرعهم في حوادث طرق التي شهدتها الطرقات في إسرائيل.



ولقي رجل (30 عاما) مصرعه جراء انقلاب مركبة في بلدة ريشون لتسوين.



وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء انقلاب مركبة في بلدية ريشون لتسيون، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شاب في الثلاثينيات من عمره، فيما نقل على وجه السرعة شاب (25 عاما) إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.



وفتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقا في ملابسات انقلاب المركبة.



وفي حادث طرق آخر، لقي شخص (45 عاما) مصرعه، فجر اليوم، بمحاذاة مفرق "خولده" (كريات عكرون) على شارع 411 إثر تصادم بين حافلة ومركبة خصوصية.



وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق بالقرب من كريات عكرون على شارع رقم 411، وقدم الطاقم الطبي الإسعاف الأولية لشخص في الأربعينات من عمره وصفت حالته بالحرجة.



ونقل المصاب إلى المستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي في مستشفى "كابلان" وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، علما أن إصابته كانت بالرأس.



رام الله - دنيا الوطنلقي إسرائيليان مصرعهما في حادثي طرق على شوارع جنوب أراضي 48، فجر اليوم الأحد.