انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

رام الله - دنيا الوطنفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تركيا اليوم الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلّي، إيذاناً بانطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات في الجولة الأولى في 14 آيار/مايو الجاري، قد بلغت 88.9% داخل تركيا، و49% في الخارج.ويحقّ لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز للاقتراع.وحقق أردوغان تقدماً مريحاً بخمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 أيار/مايو، لكنه فشل في الحصول على نسبة 50% المطلوبة لحسم الجولة الأولى.