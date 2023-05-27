الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو تتواصل للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي





كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق (كركور) قرب الخضيرة.



وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".



ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

رام الله - دنيا الوطندخلت الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، الأسبوع الحادي والعشرين، في الوقت الذي أعلن فيه نتنياهو بعد إقرار حكومته الموازنة المثيرة للجدل في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه سيمضي قدما في إقرار خطته رغم المعارضة غير المسبوقة لها في الشارع الإسرائيلي.وتظاهر، مساء اليوم السبت، عشرات الآلاف من الإسرائيليين في (تل أبيب وحيفا وكفار سابا وكريات شمونة وبئر السبع والخضيرة) وغيرها من المدن والبلدات ومفترقات الطرق.وأعاد منظمو الاحتجاجات التركيز هذا الأسبوع على خطة إضعاف القضاء، بعد أن وسعوا احتجاجاتهم في الأسابيع الأخيرة لتشمل إقرار (موازنة الدولة)، وذلك في أعقاب تمرير حكومة نتنياهو للموازنة، الأربعاء الماضي.وانطلقت تظاهرات من عدة مواقع وسط إسرائيل إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع (كابلان) في (تل أبيب) تحت شعار (حراس الديمقراطية).وأغلقت الشرطة الإسرائيلية شارع (أيالون) الحيوي أمام حركة المركبات، وانتشرت في مكان التظاهرة.وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق (حوريف)، حيث رفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني، ويافطات تطالب بإنهاء الاحتلال.