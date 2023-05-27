مصدر لـ "دنيا الوطن": اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع





ووضع رئيس الوزراء نظيره المصري في صورة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية، مع استمرار إسرائيل بتدميرها الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهويد القدس.





علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، يرافقه وفد وزاري فلسطيني، سيلتقي نظيره، المصري، مصطفى مدبولي في القاهرة هذا الأسبوع.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن اللقاء يهدف إلى بحث قضايا ثنائية مختلفة، مشيراً إلى أنه جرى التجهيز لهذا اللقاء خلال الشهر الماضي، فيما رفض المصدر الكشف عن مزيد من التفاصيل.وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد التقى نظيره المصري، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش قمة المناخ، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، بمصر.