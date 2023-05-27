شؤون فلسطينية

مصدر لـ "دنيا الوطن": اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع

مصدر لـ "دنيا الوطن": اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع
أرشيفية
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، أن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، يرافقه وفد وزاري فلسطيني، سيلتقي نظيره، المصري، مصطفى مدبولي في القاهرة هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن اللقاء يهدف إلى بحث قضايا ثنائية مختلفة، مشيراً إلى أنه جرى التجهيز لهذا اللقاء خلال الشهر الماضي، فيما رفض المصدر الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد التقى نظيره المصري، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على هامش قمة المناخ، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ، بمصر.

ووضع رئيس الوزراء نظيره المصري في صورة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية، مع استمرار إسرائيل بتدميرها الممنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهويد القدس.

أخبار ذات صلة

مصدر لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع

مصدر لـ "دنيا الوطن": اشتية برفقة وفد وزاري يلتقي رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع

النائب زعارير: الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان ولن يسمح للاحتلال بسرقة أراضيه

النائب زعارير: الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان ولن يسمح للاحتلال بسرقة أراضيه

الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل واندلاع مواجهات في رام الله

الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل واندلاع مواجهات في رام الله

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية

مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة

مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

فعاليات ومسيرة رافضة لقرار الاحتلال إعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)

فعاليات ومسيرة رافضة لقرار الاحتلال إعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب زعارير: الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان ولن يسمح للاحتلال بسرقة أراضيه

النائب زعارير: الشعب الفلسطيني سيقاوم الاستيطان ولن يسمح للاحتلال بسرقة أراضيه

الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل واندلاع مواجهات في رام الله

الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل واندلاع مواجهات في رام الله

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية

مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة

مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

منوعات

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

هشتاج &quot;أنغام صوت مصر&quot; يتصدر الترند على تويتر

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر الترند على تويتر

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

عربي

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر