الاحتلال والمستوطنون يعتدون على المواطنين في الأغوار والخليل واندلاع مواجهات في رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية والخليل، فيما اندلعت مواجهات في رام الله.ووضع مستوطنون، بيتا متنقلا "كرفانا"، وأقاموا حظيرة أبقار في "سهل أم القبا" بالأغوار الشمالية.ووضع المستوطنون الكرفان، وأقاموا حظيرة أبقار، وأوصلوا إليه خط مياه بطول 5 كيلومترات، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار.وفي رام الله، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في قريتي النبي صالح وعابود شمال المدينة.وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت في منطقة الجبل بالنبي صالح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم، وأغلقوا البوابة المؤدية إلى القرية.في السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل قرية عابود المجاورة، ولم يبلغ عن إصابات.كما اعتدت قوات الاحتلال، بالضرب على شاب على مدخل بلدة سعير، شمال شرق الخليل.وذكرت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشاب عمر حمدان جرادات، لارتدائه ملابس تحمل صورة بندقية، ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات.