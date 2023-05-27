شؤون فلسطينية

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية

وزير الثقافة: منظمة التحرير صانت الهوية وعززت الثقافة الوطنية
وزير الثقافة عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إن منظمة التحرير صانت هوية شعبنا وعززت ثقافتنا الوطنية وإبداع شعبنا حيث منذ اللحظة الأولى لتأسيسها أولت للثقافة مكانتها الحقيقية كمكون أساس في صوغ الهوية الجمعية لشعبنا وكتعبير عن ذكراته وإبداعاته المتجددة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس منظمة التحرير أن المنظمة حين وجدت لم تكن مجرد حركة تحرر جامعة لكل أطياف ومكونات شعبنا بل كانت تعبيراً حياً عن تطلعاته وعن استمرارية وجوده عبر التاريخ وهي بالتالي قاتلت المشروع الصهيوني الكولينيالي الإحلالي بكل الجبهات وخاضت معاركها في كل الساحات ومنذ اليوم الأول احتلت الساحة الثقافية مكانة هامة في معارك منظمة التحرير من جهة رعايتها للإبداع في حقول الثقافة كافة من شعر ورواية وقصة ومسرح وفنون بصرية وسينما وتصوير وموسيقى وتراث وتعميمها للمنجز المعرفي والتراثي الفلسطيني وصون تراث شعبنا وتعليمه للأجيال القادمة ورعاية الاتحادات والهيئات المختلفة التي تعكس قوة حضور المثقفين والمبدعين في حياة شعبنا وتنظيم المؤتمرات والفعاليات وتأسيس الفرق الفنية وإنتاج الأفلام والمسرحيات وطباعة المنشورات ومقارعة الرواية الصهيونية الزائفة وترويج الرواية الوطنية المتجذرة في أعماق ترابنا الوطني حول حقوقنا الأبدية والخالدة في أرض الآباء والأجداد وأرض الأحفاد.

وأضافت "كانت المنظمة وستظل خيمتنا ووطنا المعنوي ومظلة إبداع شعبنا وراعيته وداعمته فالثقافة الوطنية هي مكون أساس في هويتنا الوطنية وهي أداة هامة في نضالنا التحرري الذي نذرت منظمة التحرير مهمتها الأولى له".

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