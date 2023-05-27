مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة

رام الله - دنيا الوطناجتمع مدير عام النيابة العامة بغزة ماهر المصري، في مكتبه، مع الطاقم الإداري لنيابة دعاوى الحكومة، وناقش خلال الاجتماع سير العمل والاحتياجات اللازمة لتجويد العمل الإداري في النيابة.وأثنى المصري خلال الاجتماع على الجهد الدَّؤوب للطاقم الإداري في نيابة دعاوى الحكومة، وكذلك على دوام سعيهم نحو تجويد العمل الإداري والفني، مؤكداً على استمرارية التواصل مع كافة الوزارات ذات العلاقة المشتركة وتزويد سعادة النائب العام بالإشكالات أولًا بأول، وضرورة متابعة حفظ المخاطبات والقضايا والملفات الخاصة على برنامج خاص لسرعة متابعتها مع الوزرات والاستمرار بعقد الاجتماعات مع أقسام الحقوق في المحاكم.