شؤون فلسطينية

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يشارك وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب الثالث عشر، والذي سيعقد في العاصمة المغربية الرباط، الاثنين المقبل، تحت عنوان: "مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي".

وكانت دولة فلسطين استضافت المؤتمر الثاني عشر نهاية العام 2021 برئاسة الوزير عورتاني، وسيلقي عورتاني كلمة فلسطين في الجلسة الافتتاحية في هذا المؤتمر الذي يحتضن وزراء وممثلين عن الهيئات والمؤسسات التربوية، وستجرى بعدها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر للمملكة المغربية.

ويرافق الوزير؛ المقرر العام لمؤتمر وزراء التربية العرب الثاني عشر أحمد عمار، ورئيس مركز البحث والتطوير في الوزارة محمد مطر.

أخبار ذات صلة

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

فعاليات ومسيرة رافضة لقرار الاحتلال إعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)

فعاليات ومسيرة رافضة لقرار الاحتلال إعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة &quot;المعلم المبدع&quot; على مستوى الوطن العربي

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي

تنفيذية المنظمة تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع (أونروا) حول مطالب العاملين

تنفيذية المنظمة تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع (أونروا) حول مطالب العاملين

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.. جامعةُ الإسراء تقرر السماح لطلبتها كافة تقديم الامتحانات النهائية

انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.. جامعةُ الإسراء تقرر السماح لطلبتها كافة تقديم الامتحانات النهائية

فتح تُصدر بياناً في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

فتح تُصدر بياناً في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

دائرة أونروا بالديمقراطية: ندعو إلى الاستعداد لعام مالي صعب

دائرة أونروا بالديمقراطية: ندعو إلى الاستعداد لعام مالي صعب

منوعات

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

هشتاج &quot;أنغام صوت مصر&quot; يتصدر الترند على تويتر

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر الترند على تويتر

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

عربي

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر