عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

رام الله - دنيا الوطنيشارك وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب الثالث عشر، والذي سيعقد في العاصمة المغربية الرباط، الاثنين المقبل، تحت عنوان: "مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي".وكانت دولة فلسطين استضافت المؤتمر الثاني عشر نهاية العام 2021 برئاسة الوزير عورتاني، وسيلقي عورتاني كلمة فلسطين في الجلسة الافتتاحية في هذا المؤتمر الذي يحتضن وزراء وممثلين عن الهيئات والمؤسسات التربوية، وستجرى بعدها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر للمملكة المغربية.ويرافق الوزير؛ المقرر العام لمؤتمر وزراء التربية العرب الثاني عشر أحمد عمار، ورئيس مركز البحث والتطوير في الوزارة محمد مطر.