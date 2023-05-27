شؤون فلسطينية

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، إن منظمة التحرير الفلسطينية حافظت على القرار الوطني الفلسطيني المستقل وحمت المشروع الوطني من الضياع، مؤكدا أن تأسيس المنظمة وتمثيلها لشعبنا من أهم إنجازات السياسة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس عباس في الذكرى الـ 59 لتأسيس المنظمة، أن إنشائها جاء لإفشال مخططات الحركة الصهيونية العالمية والاحتلال الإسرائيلي الذي سعى إلى طمس هوية الشعب الفلسطيني، ولتكون النقيض لهذا المشروع، حيث أصبحت البيت السياسي والمعنوي والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ونالت اعتراف العالم أجمع.

وأشاد الرئيس عباس بالمؤسسين الأوائل لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسهم الراحل أحمد الشقيري، وكل من عمل من أجل الحفاظ على هذا المنجز الوطني المهم، مؤكدا دور حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل منظمة التحرير كافة، في المحافظة عليها.

وأشار إلى أن منظمة التحرير أخذت صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني عبر التضحيات وقوافل الشهداء والأسرى، مؤكدا أنها ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن كل المحاولات المشبوهة للالتفاف عليها وإيجاد بدائل لها ستسقط.

وقال الرئيس عباس : "إن المنظمة وخلال مشوارها الطويل مرت بمراحل صعبة للغاية، استهدفت وجودها، لكنها بقيت صامدة في وجه كل المتآمرين، تحمل هموم ومعاناة شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وتطلعاته لنيل الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم".

ودعا الكل الفلسطيني إلى الانخراط في المنظمة والالتفاف حول برنامجها الوطني الجامع، مؤكدا أنها ستبقى حاملة لواء الشعب الفلسطيني ونضاله، وستستمر لأنها تمثل الشعب الفلسطيني وتوقّع باسمه، وتتقدم الصفوف باسمه، وستبقى حتى تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

في ذكرى تأسيسها.. الرئيس عباس: منظمة التحرير حافظت على القرار وحمت المشروع الوطني

فعاليات ومسيرة رافضة لقرار الاحتلال إعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)

فعاليات ومسيرة رافضة لقرار الاحتلال إعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة &quot;المعلم المبدع&quot; على مستوى الوطن العربي

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي

تنفيذية المنظمة تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع (أونروا) حول مطالب العاملين

تنفيذية المنظمة تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع (أونروا) حول مطالب العاملين

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

عورتاني يشارك بمؤتمر وزراء التربية العرب في المغرب حول التحول الرقمي

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.. جامعةُ الإسراء تقرر السماح لطلبتها كافة تقديم الامتحانات النهائية

انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.. جامعةُ الإسراء تقرر السماح لطلبتها كافة تقديم الامتحانات النهائية

فتح تُصدر بياناً في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

فتح تُصدر بياناً في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

دائرة أونروا بالديمقراطية: ندعو إلى الاستعداد لعام مالي صعب

دائرة أونروا بالديمقراطية: ندعو إلى الاستعداد لعام مالي صعب

منوعات

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

هشتاج &quot;أنغام صوت مصر&quot; يتصدر الترند على تويتر

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر الترند على تويتر

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

عربي

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر