شؤون فلسطينية

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة

اللجنة الشعبية للاجئين بدير البلح تحيي الذكرى الـ 75 للنكبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحيت اللجنة الشعبية للاجئين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية.

ويأتي احياء هذه الذكرى برعاية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ضمن الفعاليات التي تقيمها اللجنة احياء ا لهذه الذكرى وتأكيداً منها على تمسكنا بحقوقنا المشروعة بالعودة إلى أرضنا والتمسك بها.

ورحب رئيس اللجنة أشرف الغفاري بالحضور مؤكدا على تمسكنا بحقوقنا المشروعة بالعودة إلى أرضنا والتمسك بالثوابت الوطنية والقضايا الجوهرية وأهمها القدس، والعودة واللاجئين، والأسرى والأرض.

ومن ثم تلاه كلمة عادل منصور مدير عام المخيمات بالمحافظات الجنوبية والذي رحب فيها بالحضور، ناقلا تحيات أبو هولي الذي يتابع باهتمام كبير القضايا الوطنية المختلفة وبخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال منصور: "نقف اليوم لنحيي ذكرى أليمة حلّت على الشعب الفلسطيني، وهي ذكرى النكبة 75، هذه النكبة التي أحدثت نزوحات واسعة للفلسطينيين، الذين هجروا من ديارهم وقراهم بفعل القوة الإجرامية للعصابات الصهيونية المتطرفة، وما إحياء هذه الذكرى إلا تأكيداً منا على تمسكنا بحقوقنا المشروعة بالعودة إلى أرضنا والتمسك بالثوابت الوطنية والقضايا الجوهرية وأهمها القدس، والعودة واللاجئين، والأسرى والأرض ".

وأكد أن "شعبنا على مدار هذه السنوات ظل يناضل وما زال دفاعاً عن أرضه وقضيته للفظ الاحتلال خاصة وأن النكبة ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي تجربة مؤلمة ومأساوية، فقد خلالها الفلسطينيون وطنهم وممتلكاتهم ومجتمعهم وتعرضوا للتهجير القسري والتشريد".

وتابع "إننا حملنا في دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين في مخيمات الوطن والشتات أن نكون سنداً حقيقياً لأبناء شعبنا، وأن نجعل من قضية اللاجئين قضيّة حيّة ندق من خلالها جدار الخزان كي يعرف العالم أن شعبنا متمسكاً ومحافظاً على حقوقه الوطنية، وتمكنا في كثير من المواقف والمواقع السياسية والميدانية العالمية والدولية والعربية أن نعبر عن قضيتنا وشعبنا وأن نضع قضية اللاجئين وحق العودة على سلّم الأولويات".

وسرد منصور أحداث احياء ذكرى النكبة والوقوف على السير قدما حتى نيل حقوقنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف برئاسة الرئيس محمود عباس.

وتخلل حفل الإحياء فقرات من الدبكة الشعبية وإلقاء شعر وفيلم وثائقي عن تسلل أحداث النكبة.

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