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شؤون فلسطينية

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي
المعلمة عبير قنيبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن، اليوم السبت، عن فوز المعلمة عبير قنيبي بجائزة خليفة التربوية ضمن فئة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال فعالية أقيمت في الإمارات.

وهنأ وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، المعلمة قنيبي على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن المعلم الفلسطيني ورغم الظروف والتحديات التي يمرّ بها، إلا أنه مستمر في تسجيل التميز في مختلف المحافل المحلية والدولية، متمنياً للمعلمة التوفيق وتحقيق إنجازات جديدة.

يذكر أن المعلمة قنيبي سبق وفازت بلقب معلم فلسطين ضمن المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وهي تدرس مبحث الرياضيات في مدرسة بنات وداد ناصر الدين الثانوية من مديرية الخليل.

وتهدف جائزة خليفة التربوية لدعم المؤسسات التعليمية والتربوية، وزيادة الإبداع فيها، ونشر ثقافة الإبداع ولا يقتصر منحها للمؤسسات التعليمية في الإمارات فقط بل وتشمل الوطن العربي، حيث تكرم جهود العاملين في المؤسسات التعليمية لمساهماتهم في مختلف مجالات التعليم، بما فيها التعليم العام وتعليم أصحاب الهمم والتعليم العالي.

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