تنفيذية المنظمة تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع (أونروا) حول مطالب العاملين

رام الله - دنيا الوطنقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها شكلت لجنة من بين أعضائها لرفع مستوى الحوار مع المفوض العام لـ (أونروا) فليب لازاريني، ووجهت له رسالة بهذه الخصوص لمعالجة كافة القضايا التي تخص مستقبل عمل الوكالة والاحتجاجات المستمرة منذ حوالي ثلاثة اشهر وانعكاس ذلك على الخدمات بالمخيمات والوضع المعيشي فيها.وشددت اللجنة عقب اجتماع لها، اليوم السبت، خصص لمتابعة الاوضاع في المخيمات الفلسطينية، والوضع في وكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على عدالة الاحتجاجات المطلبية باعتبار ذلك حق من الحقوق النقابية الديمقراطية التي كفلتها اتفاقيات العمل الدولية، والقوانين الفلسطينية السارية في دولة فلسطين باعتبارها دولة مضيفة كسائر الدول المضيفة.وأكدت مواصلة العمل مع اللجان الشعبية، ولجان الخدمات، واتحاد العاملين في (أونروا) لمعالجة تداعيات الازمة الحالية مع ادارة الوكالة ومستقبلها في ظل الظروف والتهديدات بتقليص التمويل عنها.ولفتت اللجنة التنفيذية إلى مسؤوليتها المباشرة والكاملة عن اوضاع شعبنا والمخيمات في الوطن وبلدان اللجوء والشتات، ومتابعتها لوضع (أونروا) وأزمة التمويل التي تواجهها، وتراجع الخدمات التي تقدمها لأبناء شعبنا ولمجتمعات اللاجئين، مشددة على البعد السياسي لدور الوكالة باعتبارها الشاهد الحي على النكبة ومأساة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ خمسة وسبعين عاما.