جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

رام الله - دنيا الوطنتعزيزاً لدورها المجتمعي والتنموي، احتضنت جامعة النجاح الوطنية حفل إطلاق المشروع الدولي "مدن الغد" بإعلان انضمام نابلس كأول دولة عربية إلى هذه المنظومة الدولية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023.جاء ذلك بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وعبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، وحسام الشخشير، نائب رئيس بلدية نابلس، ومحمد مصطفى، رئيس بلديّة صرّة، والبروفيسور جون ماكلوسكي، رئيس مجموعة مدن الغد، وجلال الدبيك، المدير الفلسطيني لمشروع مدن الغد ومدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في الجامعة، وممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات المحليّة والوطنية، ومجموعة من الخبراء والباحثين الأجانب وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.وفي كلمته، رحب زيد بالحضور، وأكد أهمية هذا التعاون الدولي الذي يأتي استكمالاً لجهود الخدمات العلمية والاستشارية التي تقدمها الجامعة على المستوى المحلي والعربي والدولي من أجل التنمية المستدامة، وأشار إلى أن مشروع مدن الغد هو توجه دولي هام يسعى إلى تخطيط المناطق الفارغة في البلدان، بحيثُ تكونُ ذاتَ أمانٍ أعلى ومخاطرَ أقلّ.وأضاف: "لقد انضمتْ إلى هذه المنظومةِ حتى الآن خمسُ دولٍ هي: تركيا، والإكوادور، وكينيا، ونيبال، وفلسطين هي الدولةُ الخامسة التي تنضم إلى هذه المنظومة من بوابة جامعة النجاح الوطنية، وهذا دليل على الدور الوطنيِّ والمجتمعي والعلمي الكبيرِ الذي تبذله جامعة النجاح الوطنية حيث يأتي هذا الإنجاز بعدَ جهودٍ حثيثةٍ بذلَها الفريقُ الفلسطينيّ من أبناءِ جامعةِ النجاحِ الوطنيةِ بشكلٍ خاص".كما وأكد زيد تبني جامعة النجاح الوطنية رؤية واضحة لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية المستقبلية من خلال خططها وبرامجها التطويرية والمستقبلية.بدوره، أعرب الصالح عن دعمه لمشروع مدن الغد وأكد أهميته في تحقيق التنمية المستدامة وتجنب المخاطر المستقبلية، وقال: "إننا في وزارة الحكم المحلي ننظر إلى مخرجات هذه المبادرة بأهمية كبية وعلى ثقة بأنها ستضيف أدوات وتجارب تخطيطية ضمن أفضل الممارسات العالمية".وتحدث الدبيك، عن أهمية مشروع مدن الغد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى هدف المشروع المتمثل بتجنب المخاطر المستقبلية وتقليل تأثيرات الكوارث، وذلك من خلال تطوير استراتيجيات التخطيط الحضري والبنية التحتية المستدامة. كما أشار إلى أن التعاون المؤسساتي والمشاركة المجتمعية هما أساس نجاح هذا المشروع.وأكد الدبيك أن تنفيذ مشروع مدن الغد في نابلس يتطلب معالجة التحديات الفريدة التي تواجهها المدينة، مثل: التضاريس المعقدة والتحديات الجيولوجية والجيومورفولوجية. ولذلك، تم بذل جهود كبيرة من قبل جامعة النجاح الوطنية وشركائها في العالم لضم مدينة نابلس إلى هذا المشروع الدولي.وفي ختام الحفل، جرى إعلان نتائج التصاميم الفائزة والتي شاركت في مسابقة مدن الغد الذكية لتصميم مشهد تعبيري عام لمدينة نابلس ليكون أيقونة للمشروع، حيث حصلت على المرتبة الأولى ماسة الجابي، مساعد بحث وتدريس في كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية.