عاجل

  • يديعوت: الجيش يفحص أنباء عن إطلاق بالونات حارقة من غزة وحتى الآن لم يُعثر على أي منها بالغلاف

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تعزيزاً لدورها المجتمعي والتنموي، احتضنت جامعة النجاح الوطنية حفل إطلاق المشروع الدولي "مدن الغد" بإعلان انضمام نابلس كأول دولة عربية إلى هذه المنظومة الدولية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023.

جاء ذلك بحضور وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وعبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، وحسام الشخشير، نائب رئيس بلدية نابلس، ومحمد مصطفى، رئيس بلديّة صرّة، والبروفيسور جون ماكلوسكي، رئيس مجموعة مدن الغد، وجلال الدبيك، المدير الفلسطيني لمشروع مدن الغد ومدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في الجامعة، وممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات المحليّة والوطنية، ومجموعة من الخبراء والباحثين الأجانب وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.

وفي كلمته، رحب زيد بالحضور، وأكد أهمية هذا التعاون الدولي الذي يأتي استكمالاً لجهود الخدمات العلمية والاستشارية التي تقدمها الجامعة على المستوى المحلي والعربي والدولي من أجل التنمية المستدامة، وأشار إلى أن مشروع مدن الغد هو توجه دولي هام يسعى إلى تخطيط المناطق الفارغة في البلدان، بحيثُ تكونُ ذاتَ أمانٍ أعلى ومخاطرَ أقلّ.

وأضاف: "لقد انضمتْ إلى هذه المنظومةِ حتى الآن خمسُ دولٍ هي: تركيا، والإكوادور، وكينيا، ونيبال، وفلسطين هي الدولةُ الخامسة التي تنضم إلى هذه المنظومة من بوابة جامعة النجاح الوطنية، وهذا دليل على الدور الوطنيِّ والمجتمعي والعلمي الكبيرِ الذي تبذله جامعة النجاح الوطنية حيث يأتي هذا الإنجاز بعدَ جهودٍ حثيثةٍ بذلَها الفريقُ الفلسطينيّ من أبناءِ جامعةِ النجاحِ الوطنيةِ بشكلٍ خاص".

كما وأكد زيد تبني جامعة النجاح الوطنية رؤية واضحة لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية المستقبلية من خلال خططها وبرامجها التطويرية والمستقبلية.

بدوره، أعرب الصالح عن دعمه لمشروع مدن الغد وأكد أهميته في تحقيق التنمية المستدامة وتجنب المخاطر المستقبلية، وقال: "إننا في وزارة الحكم المحلي ننظر إلى مخرجات هذه المبادرة بأهمية كبية وعلى ثقة بأنها ستضيف أدوات وتجارب تخطيطية ضمن أفضل الممارسات العالمية".

وتحدث الدبيك، عن أهمية مشروع مدن الغد ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى هدف المشروع المتمثل بتجنب المخاطر المستقبلية وتقليل تأثيرات الكوارث، وذلك من خلال تطوير استراتيجيات التخطيط الحضري والبنية التحتية المستدامة. كما أشار إلى أن التعاون المؤسساتي والمشاركة المجتمعية هما أساس نجاح هذا المشروع.

وأكد الدبيك أن تنفيذ مشروع مدن الغد في نابلس يتطلب معالجة التحديات الفريدة التي تواجهها المدينة، مثل: التضاريس المعقدة والتحديات الجيولوجية والجيومورفولوجية. ولذلك، تم بذل جهود كبيرة من قبل جامعة النجاح الوطنية وشركائها في العالم لضم مدينة نابلس إلى هذا المشروع الدولي.

وفي ختام الحفل، جرى إعلان نتائج التصاميم الفائزة والتي شاركت في مسابقة مدن الغد الذكية لتصميم مشهد تعبيري عام لمدينة نابلس ليكون أيقونة للمشروع، حيث حصلت على المرتبة الأولى ماسة الجابي، مساعد بحث وتدريس في كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية.

أخبار ذات صلة

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة &quot;المعلم المبدع&quot; على مستوى الوطن العربي

الفلسطينية عبير قنيبي تفوز بجائزة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي

تنفيذية المنظمة تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع (أونروا) حول مطالب العاملين

تنفيذية المنظمة تشكل لجنة لرفع مستوى الحوار مع (أونروا) حول مطالب العاملين

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

قيادي بحماس: مستعدون لخوض الانتخابات العامة

قيادي بحماس: مستعدون لخوض الانتخابات العامة

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن الأوضاع في المخيمات الفلسطينية وأونروا

تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن الأوضاع في المخيمات الفلسطينية وأونروا

الديمقراطية: صون منطمة التحرير يكون بإعلاء برنامج الإجماع الوطني

الديمقراطية: صون منطمة التحرير يكون بإعلاء برنامج الإجماع الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

جامعة النجاح تحتضن فعاليات إطلاق المشروع الدولي مدن الغد وانضمام نابلس لهذه الفعالية

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

المجلس الوطني: منظمة التحرير أثبتت قدرتها على حفظ حقوق شعبنا

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

قيادي فلسطيني: منظمة التحرير ستبقى قائدة نضال شعبنا وعنوانه الوطني الجامع

انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.. جامعةُ الإسراء تقرر السماح لطلبتها كافة تقديم الامتحانات النهائية

انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.. جامعةُ الإسراء تقرر السماح لطلبتها كافة تقديم الامتحانات النهائية

فتح تُصدر بياناً في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

فتح تُصدر بياناً في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

دائرة أونروا بالديمقراطية: ندعو إلى الاستعداد لعام مالي صعب

دائرة أونروا بالديمقراطية: ندعو إلى الاستعداد لعام مالي صعب

النضال الشعبي تدعو تنفيذية المنظمة لإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال

النضال الشعبي تدعو تنفيذية المنظمة لإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال

مشاورات بين الأسرى الإداريين للشروع في برنامج نضالي ضد الاحتلال

مشاورات بين الأسرى الإداريين للشروع في برنامج نضالي ضد الاحتلال

منوعات

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

ساموزين يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان كان

هشتاج &quot;أنغام صوت مصر&quot; يتصدر الترند على تويتر

هشتاج "أنغام صوت مصر" يتصدر الترند على تويتر

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

طارق صبري يكشف تفاصيل زواجه بشيري عادل

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حنان مطاوع توضح سبب تحدثها بالفصحى في أي شِجار

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

حلا شيحة توجه رسالة لأمهات الوطن العربي

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

عربي

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر

منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر