قيادي بحماس: مستعدون لخوض الانتخابات العامة



وأضاف في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، أن حماس تضغط وتطلب في كل الحوارات أن يحتكم الشعب الفلسطيني وفصائله للانتخابات، عبر صندوق ديمقراطي لكل المؤسسات الوطنية.







في سياق آخر، أكد حنيني ضرورة ثبات المقاومين والاستمرار في تراكم الخبرة دفاعاً عن النفس والأرض والمقدسات، مشيراً إلى أنه المقاومة متسعة في جنين ونابلس وأيضاً طولكرم والخليل ورام الله وغيرها من مناطق الضفة الغربية.



وذكر أن فوز الكتلة الإسلامية في مجلسي طلبة جامعتي النجاح وبيرزيت، يمثل لحركة حماس بُعداً في الحضور والانتشار الجغرافي الواسع في مدن وقرى ومخيمات الضفة والقدس.



وشدد على أن فوز الكتلة الإسلامية في أكبر جامعات الضفة الغربية، يعكس الالتفاف الشعبي حول خيار المقاومة والتصدي للاحتلال، والتخلي عن خيار التنسيق الأمني واتفاقيات التسوية، التي لم تنتج لشعبنا سوى مزيد من الاستيطان والعنجهية الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الحكيم حنيني، إن حركة حماس مستعدة لخوض الانتخابات العامة.