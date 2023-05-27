انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية.. جامعةُ الإسراء تقرر السماح لطلبتها كافة تقديم الامتحانات النهائية

رام الله - دنيا الوطنقررت جامعة الإسراء السماح لجميع طلبتها تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي 2023، مع تذليل العقبات كافة التي تحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية.يأتي قرار جامعة الإسراء في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وتعزيزاً لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني.وثمَّنَ طلبة الجامعة الخطوة المُقدرة من قبل جامعة الإسراء، التي استشعرت الحالة التي يمر بها الطلبة في قطاع غزة، معبرين عن اشادتهم بالموقف النبيل للجامعة التي تقدر ظروف الطلبة المعيشية.الجدير بالذكر، أن جامعة الإسراء جامعة وطنية فلسطينية، معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحاصلة على شهادة الجودة العالمية (ISO 9001:2015) في الشؤون الإدارية، والأكاديمية، والبحث العلمي، والتعليم المستمر، وخدمة المجتمع، إضافة إلى كونها واحدة من أبرز الجامعات في مجال البحث العلمي.وتوفر الجامعة العديد من المنح الدراسية للطلبة تصل بعضها إلى نسبة إعفاء 100%، إضافة للمنح الرياضية، ومنح الشؤون الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وحفظة القرآن الكريم، ومنح الأقارب من الدرجة الأولى وغيرها.كما، وتطمح جامعة الإسراء أن تكون رائدة ومتميزة في العلم والمعرفة والبحث العلمي على المستوي الوطني، والعربي، والدولي؛ لتساهم في التنمية والتقدم، مع الإشارة إلى أنَّ الجامعة حاصلة على سلسلة من العضويات المحلية، والعربية، والدولية.وتتعامل جامعةُ الإسراء بمسؤولية عالية وهي تؤدي رسالتها العلمية والثقافية، إذ تلامس معاناة طلبتها، وتقدر حاجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.وانتقلت جامعةُ الإسراء نقلات غير مسبوقة، وحققت إنجازاتٍ عدة، من خلال افتتاح كلياتٍ وتخصصاتٍ وبرامج جديدة، إضافة إلى تدشينها مدينة الإسراء الطبية التي ستساهم في التخفيف من معاناة المرضى في القطاع.وتسعى الجامعة لتخريج جيل جديد من القادة والمبدعين في مختلف مجالات المعرفة؛ لتكون الجامعة منارة للتطور والرقي والتنمية، وهو ما سينعكس على جميع شرائح المجتمع الفلسطيني.