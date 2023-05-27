شؤون فلسطينية

المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يتضامن مع الحزب الشيوعي السوداني

رام الله - دنيا الوطن
عبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن قلقه الشديد ازاء احتدام الأحداث المؤلمة والحرب المدمرة التي يشهدها السوان، وندد بشدة باقتحام مقر الحزب الشيوعي السوداني من قبل (قوات الدعم السريع) حيث تم تدمير المقر بكافة محتوياته واتخاذه مقراً لها.

وقال إن "المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وهو يدين ويستكر هذا الاقتحام والاعتداء على مقر الحزب، فإنه يعلن تضامنه مع الرفاق في الحزب الشيوعي السوداني ومع كافة القوى المخلصة التي تسعى من أجل وقف هذه الحرب العبثية وحماية ثورته الشعبية نحو بناء الدولة الديمقراطية والمدنية وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والعدالة في عموم السودان".

وتابع أن "المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ينظر بقلق بالغ ازاء تصاعد الأحداث في السودان منذ ١٥ نيسان/ أبريل الماضي والتي وصلت إلى منعرج عنيف ومسلّح بين قطبي السلطة الممثلين في رأس الجيش وقوات الدعم السريع، حيث يدفع الأشقاء السودانيون ثمناً باهظاً نتيجة هذا الصراع الدموي".

وأكمل "نطالب بوقف الحرب العبثية ووقف نزيف الدماء والعودة لإرادة الشعب السوداني في بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام سيادة وقرار الشعب السوداني، ونجدد تضامننا مع الشعب السوداني ودعوتنا لسرعة انهاء حرب الخراب والتدمير التي لا هدف لها سوى تدمير السودان وتقديم لقمة صائغة للطامعين فيه".

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