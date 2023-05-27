شاهد: اندلاع حريق في أحراش كارميا بمنطقة مجلس شاطئ عسقلان

اندلع اليوم السبت، حريق في أحراش "كارميا" في منطقة مجلس شاطئ عسقلان، بأراضي عام 48، فيما طلب من المستوطنين مغادرة المكان.







وتحاول الشرطة تحديد مكان المستجمين في أرجاء الحرش لتخليصهم وإخراجهم سالمين إلى خارج الحرش في الوقت الذي تواصل فرق الاطفائية محاولات السيطرة على النيران.



وناشدت الشرطة المستوطنين بعدم القدوم إلى هذه المنطقة، كما طلبت ممن يتواجدون في محيط الحرائق وما زالوا في المنطقة بالابتعاد عن الحرائق والمغادرة على الفور من اجل سلامتهم وسلامة افراد عائلاتهم.

كما أفادت صحيفة (هآرتس)، أن النيران اشتعلت في مركبتين في الحريق بمنطقة "زكيم" شمال قطاع غزة، فيما اندلع حريق آخر بالقرب من "موشاف تسور موشيه" في هشارون.

ويجري إخلاء منازل سبب حريق اندلع قرب عكا، كما تعمل فريق الإطفاء على إخماد حريق بمستوطنة (بيت ريمون) في الجليل.





رام الله - دنيا الوطنوترك عدد من المسافرين المستجمين سياراتهم في مكانها، بعد أن بلغتها النيران وبدأت تلتهمها، فيما احترقت اثنتان منها بالكامل.وتستمر الحرائق بالانتشار في كل الاتجاهات دون إمكانية السيطرة عليها من قبل فرق الاطفائية التي تعمل قبل كل شيء على إجلاء عدد من المستجمين في المنطقة والبحث عن آخرين في المنطقة قد يكونوا عالقين وسط الحرائق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقالت مصادر الشرطة إن رجال الإطفاء يعملون في الحرش منذ ساعات بغية السيطرة على الحريق والحد من انتشاره ولكن دون جدوى لغاية الآن.