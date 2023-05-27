فرص لعودة الأمطار.. راصد جوي يكشف تفاصيل طقس فلسطين الأيام المقبلة

خاص دنيا الوطن - لؤي أبو خوصةقال الراصد الجوي، ليث العلامي، إن "طقس فلسطين يتأثر اليوم بأحوال جوية خماسينية يصحبها ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، والعديد من المناطق الفلسطينية تتراوح درجة الحرارة فيها حول منتصف الثلاثينيات ما بين 33 – 36 درجة مئوية".وأضاف في حديث خاص لـ "" أنه "من المحتمل بالساعات القادمة أن يكون هناك ارتفاع في نسب الغبار والأتربة في الأجواء مع ارتفاع أكبر لدرجات الحرارة".وتابع الراصد الجوي "من الممكن بالساعات القادمة هطول لأمطار محلية في بعض المناطق، ولا نتحدث عن فرص كبيرة شاملة، وهذه الأمطار تبقى في إطار النطاقات الجغرافية الضيقة والمحصورة".وأكمل أنه "في اليومين القادمين الأحد والإثنين هناك تراجع لدرجات الحرارة مقارنة بهذا اليوم، ويتراوح الانخفاض بحدود ثلاث لأربع درجات مئوية، وهناك تحسن لهطول الأمطار في عدة مناطق مختلفة من البلاد".وأوضح أن، "الأمطار لا تكون شاملة، وهي تشمل المناطق الشمال والوسطى والجنوب، دون شمولية كاملة لكل المناطق، ونسميها أمطار محلية الهطول، مع بقاء الحرارة بالمستوي الدافئ ولا تذهب للمستوى البارد".ولفت العلامي إلى أن "يوم الثلاثاء تنتهي احتمالية هطول الأمطار مع بقاء درجة الحرارة دون تغير، وتبقى حول معدلاتها الربيعية الدافئة المماثلة لهذا الوقت من السنة. مشيرًا إلى أنه "حتى نهاية الأسبوع لا يوجد تغير لدرجات الحرارة، وتصبح بمستوياتها الربيعية الاعتيادية دون أي تقلبات جوية تذكر".