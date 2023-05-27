مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تستوفِ بعد متطلبات الإعفاء من التأشيرة





وأضاف: "هذا يشمل الفلسطينيين الأمريكيين في سجل السكان الفلسطينيين"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



يشار إلى أن 16 عضوا في مجلس الشيوخ أرسلوا خطاباً إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قالوا فيه إن أي دولة ترغب بالحصول على الامتياز بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة، فلا يحق لها قبل ذلك ان تمارس التمييز ضد المواطنين الأمريكيين.



وبذلت إسرائيل مساعٍ كثيرة مؤخرًا، محاولة الحصول على إعفاء من تأشيرة دخول مواطنيها للولايات المتحدة، والذي سيتيح للإسرائيليين بالتوجه إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال بحرية، والبقاء هناك لمدة 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، غير أن هذه الجهود لم تثمر حتى الآن.



وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن إسرائيل لم تفِ حتى الآن بمتطلبات الإعفاء من تأشيرة دخول الإسرائيليين الى الولايات المتحدة.ويعود السبب الرئيسي لذلك هو رفض إسرائيل السماح بالمرور الحر للفلسطينيين الأمريكيين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأكد المسؤول الأميركي: "تعمل الإدارة الأمريكية مع إسرائيل لتنفيذ المطالب، مثل منح الامتيازات المتبادلة لجميع المواطنين الأمريكيين، بمن فيهم الأمريكيون الفلسطينيون، بالسفر إلى إسرائيل أو عبرها بحرية".