النضال الشعبي تدعو تنفيذية المنظمة لإعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية إلى "اتخاذ خطوات عملية وملموسة والدعوة لانعقاد اجتماع إلى لجنتها التنفيذية لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد مدينة القدس وما تسمى مسيرة الإعلام وكافة الاجراءات الفاشية لدولة الاحتلال".وطالبت الجبهة خلال تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "بتطبيق قرارات المجلس المركزي وباعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع دولة الاحتلال".وأضافت الجبهة أن "حكومة الاحتلال الفاشية تحاول تصعيد الأوضاع وتفحيرها في المنطقة عبر استهداف مدينة القدس".موجهة دعوة للقمة العربية باتخاذ قرارات واضحة وصريحة بما فيها توفير الدعم المالي والحماية العربية للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية،والالتزام بمبادرة السلام العربية وتفعيل شبكة الأمان.وثمنت الجبهة صمود ابناء العاصمة القدس ودفاعهم عن المدينة بوجه كافة اجراءات الاحتلال الفاشية .