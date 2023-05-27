إعلام الاحتلال: العمادي غادر إسرائيل دون اتفاق بشأن المنحة القطرية





وزار العمادي قطاع غزة الأسبوع الماضي، وأجرى عدة لقاءات أبرزها، مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.





يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف في قطاع غزة شهرياً، وتستهدف مئات الآلاف من الأسر الفقيرة وذلك بواقع 100 دولار لكل عائلة شهرياً.





وتأخر صرف المنحة القطرية هذا الشهر، دون أن يعلن أي مسؤول قطري أو فلسطيني، الأسباب الحقيقية في هذا الشأن.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (مفزاك راعام) الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، غادر إسرائيل متوجهاً إلى قطر، دون تسجيل أي اتفاقيات بشأن توزيع المنحة الشهرية في غزة.