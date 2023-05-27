الشيخ يُوجه دعوة للفلسطينيين في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الجميع، إلى حوار وطني شامل، يحصن ويحمي مقدرات وتراث وتاريخ وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.





جاء ذلك في تغريدة للشيخ عبر حسابه على (تويتر)، في ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.



وقال: "في ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية صانعة الهوية النضالية وممثلة شعبنا الشرعي والوحيد نجدد العهد والقسم بأن نبقى أوفياء للفكرة والهدف وأن نصون هذا الإطار الجبهوي الجامع لكل مكونات شعبنا الفلسطيني وأن نستمر في الكفاح والنضال حتى تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن نبقى أوفياء للمؤسسين الأوائل الشهداء المناضل أحمد الشقيري والقائد الخالد ياسر عرفات والمناضل يحيى حمودة وقيادة الرئيس محمود عباس".



وأضاف الشيخ: "في هذه المناسبة ندعو الجميع إلى حوار وطني شامل يحصن ويحمي مقدرات وتراث وتاريخ وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال تحت قيادة منظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد".



رام الله - دنيا الوطن