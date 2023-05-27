شؤون فلسطينية

الشيخ يُوجه دعوة للفلسطينيين في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

الشيخ يُوجه دعوة للفلسطينيين في ذكرى تأسيس منظمة التحرير
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الجميع، إلى حوار وطني شامل، يحصن ويحمي مقدرات وتراث وتاريخ وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ عبر حسابه على (تويتر)، في ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "في ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية صانعة الهوية النضالية وممثلة شعبنا الشرعي والوحيد نجدد العهد والقسم بأن نبقى أوفياء للفكرة والهدف وأن نصون هذا الإطار الجبهوي الجامع لكل مكونات شعبنا الفلسطيني وأن نستمر في الكفاح والنضال حتى تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن نبقى أوفياء للمؤسسين الأوائل الشهداء المناضل أحمد الشقيري والقائد الخالد ياسر عرفات والمناضل يحيى حمودة وقيادة الرئيس محمود عباس".

وأضاف الشيخ: "في هذه المناسبة ندعو الجميع إلى حوار وطني شامل يحصن ويحمي مقدرات وتراث وتاريخ وأهداف شعبنا في الحرية والاستقلال تحت قيادة منظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد".

أخبار ذات صلة

وفاة مسن من غزة جراء حادث دهس

وفاة مسن من غزة جراء حادث دهس

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

الشيخ يُوجه دعوة للفلسطينيين في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

الشيخ يُوجه دعوة للفلسطينيين في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

مركز الإنسان يدين عودة المستوطنين لحوميش ودعم الاستيطان

مركز الإنسان يدين عودة المستوطنين لحوميش ودعم الاستيطان

غزة: النيابة العامة تكشف مستجدات التحقيقات بشأن شركة إيليت

غزة: النيابة العامة تكشف مستجدات التحقيقات بشأن شركة إيليت

&quot;عين ساميه&quot;.. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

"عين ساميه".. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

حماس: اعتداء المستوطنين على بلدة المغير يستدعي تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً

حماس: اعتداء المستوطنين على بلدة المغير يستدعي تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

&quot;عين ساميه&quot;.. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

"عين ساميه".. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

لليوم الخامس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم الخامس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح السبت

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح السبت

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الاثنين

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الاثنين

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

منوعات

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب القادم في السعودية

نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب القادم في السعودية

بتهمة صادمة.. حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أسرة زوجته

بتهمة صادمة.. حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أسرة زوجته

بعد غياب طويل.. آمال ماهر تشارك جمهورها بصور جديدة

بعد غياب طويل.. آمال ماهر تشارك جمهورها بصور جديدة

هنا الزاهد تبهر الجمهور بصورة من الطفولة برفقة أخواتها

هنا الزاهد تبهر الجمهور بصورة من الطفولة برفقة أخواتها

بالصور: عمر كمال وحسن شاكوش في آخر ظهور سوياً

بالصور: عمر كمال وحسن شاكوش في آخر ظهور سوياً

دينا الشربيني تكشف تفاصيل جديدة حول مواصفات وجنسية حبيبها

دينا الشربيني تكشف تفاصيل جديدة حول مواصفات وجنسية حبيبها

عربي

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الولايات المتحدة والسعودية: نلحظ تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

الولايات المتحدة والسعودية: نلحظ تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان