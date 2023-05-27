شؤون فلسطينية

مركز الإنسان يدين عودة المستوطنين لحوميش ودعم الاستيطان

مركز الإنسان يدين عودة المستوطنين لحوميش ودعم الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، من السياسة التهويدية التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في دعم الاستيطان والمشاريع الاستيطانية، والتي يهدف من ورائها إلى تغير ديموغرافيا وجغرافيا الأرض وفرض السيطرة والسيادة عليها.

وقال المركز في بيان له "كان أخر مخططات الاحتلال الاستيطانية، مصادقة قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية "يهودا فوكس" مساء السبت الموافق 20مايو/آيار2023م، السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" شمالي غرب نابلس والتي أخليت في العام 2005 بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة، إضافة إلى مصادقة  اللجنة المحلية الاسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس المحتلة، على وضع مخطط لبناء "1700" في منطقة سكنية جديدة شرق مستوطنة "رموت" لتوسيعها نحو الشرق".

وتابع أن "مخططات الاحتلال الاستيطانية، وعمليات التهويد التي يمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة عقب مصادقة الكنيست على قانون "إلغاء قانون الانفصال"، والذي يهدف من ورائه إلى تطبيق خطة الضم وشرعنه الاستيطان ودعم المشاريع التهويدية، سيتيح للمستوطنين العودة إلى الاستيطان واحتلال الأرض وتهجير الفلسطينيين منها".

وأكلمل أن "ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط".

وتابع "والقرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب".

وختم "مركز الانسان للديمقراطية والحقوق إذ يدين تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، ويحذر من خطورة السماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حوميش" المخلاة منذ 18 عام، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والحكومات، بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرآي ومسمع العالم، وعدم السماح لتطبيق مخطط الاحتلال الاستيطاني بعودة المستوطنين في (حوميش)،  وتوفير الحماية للفلسطينيين من عمليات الهدم والتهويد والتهجير لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية".

أخبار ذات صلة

وفاة مسن من غزة جراء حادث دهس

وفاة مسن من غزة جراء حادث دهس

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

الشيخ يُوجه دعوة للفلسطينيين في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

الشيخ يُوجه دعوة للفلسطينيين في ذكرى تأسيس منظمة التحرير

مركز الإنسان يدين عودة المستوطنين لحوميش ودعم الاستيطان

مركز الإنسان يدين عودة المستوطنين لحوميش ودعم الاستيطان

غزة: النيابة العامة تكشف مستجدات التحقيقات بشأن شركة إيليت

غزة: النيابة العامة تكشف مستجدات التحقيقات بشأن شركة إيليت

&quot;عين ساميه&quot;.. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

"عين ساميه".. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

حماس: اعتداء المستوطنين على بلدة المغير يستدعي تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً

حماس: اعتداء المستوطنين على بلدة المغير يستدعي تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاة و42 إصابة في 63 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

&quot;عين ساميه&quot;.. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

"عين ساميه".. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎

لليوم الخامس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم الخامس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح السبت

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح السبت

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الاثنين

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الاثنين

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

التعليم البيئي: 393 نوع طيور في دولة فلسطين

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

الأسير وسام راضي يدخل عامه الـ ١٩ في سجون الاحتلال

منوعات

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

سمية الخشاب تسخر من إطلالة طليقها الأخيرة

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

إعلامي مصري يثير الجدل بعد مُهاجمته لمحمد فؤاد

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

شاهد.. ماجد الكدواني يحتفل بزفاف ابنه في الجونة

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

فيديو: محمد رمضان يتصدر الترند بعد تحقيقه أمنية طفلة طلبت لقاءه

نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب القادم في السعودية

نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب القادم في السعودية

بتهمة صادمة.. حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أسرة زوجته

بتهمة صادمة.. حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد أسرة زوجته

بعد غياب طويل.. آمال ماهر تشارك جمهورها بصور جديدة

بعد غياب طويل.. آمال ماهر تشارك جمهورها بصور جديدة

هنا الزاهد تبهر الجمهور بصورة من الطفولة برفقة أخواتها

هنا الزاهد تبهر الجمهور بصورة من الطفولة برفقة أخواتها

بالصور: عمر كمال وحسن شاكوش في آخر ظهور سوياً

بالصور: عمر كمال وحسن شاكوش في آخر ظهور سوياً

دينا الشربيني تكشف تفاصيل جديدة حول مواصفات وجنسية حبيبها

دينا الشربيني تكشف تفاصيل جديدة حول مواصفات وجنسية حبيبها

عربي

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الولايات المتحدة والسعودية: نلحظ تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

الولايات المتحدة والسعودية: نلحظ تحسنا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان