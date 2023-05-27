غزة: النيابة العامة تكشف مستجدات التحقيقات بشأن شركة إيليت

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة، إن التحقيقات بشأن قضية شركة "إيليت"، تسير بشكل مكثف، و"ما زلنا نستقبل شكاوى من المواطنين وقد أشرنا أن التحقيقات تأخذ وقت".وأكد المستشار أحمد السوسي، المتحدث باسم النيابة العامة، في تصريحات إذاعية، أنه تم ضبط أموال وأصول مسجلة باسم الشركة ومديرها وهناك حتى اللحظة مبالغ مالية وأرباح مع المواطنين الذين استثمروا مع الشركة.وشدد على أن "قضية إليت لن تأخذ وقت طويل لأن النيابة اتخذت جهود مكثفة لصالح المواطن"، فيما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتم ضبط مبالغ ليست ببسيطة وسيتم إطلاع الجمهور على المبالغ في حال الانتهاء من التحقيق.وطالب السوسي أصحاب المبالغ المالية البسيطة، بإرجاعها ـ "لأنها أموال محصلة من جريمة"، مشيراً إلى أن "من لم يسمح وضعه الاقتصادي إرجاع الأموال يجب التوجه لنيابة جرائم الأموال ويبدي ما لديه من ظروف والنيابة تقدر ذلك لضما حق الطرفين".