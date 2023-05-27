"عين ساميه".. نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية‎‎





وتحدث التقرير عن منطقة "عين ساميه "، واصفة إياها بأنها "نموذج تطهير عرقي وزحف استيطاني على مناطق التجمعات البدوية الفلسطينية".



وفيما يلي نص التقرير الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



أقرت حكومة إسرائيل في جلستها التي انعقدت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري تحت انفاق المسجد الأقصى عددا من المشاريع الاستيطانية ورصدت لذلك موازنات مفتوحة للجمعيات الاستيطانية العاملة في الضفة الغربية وخاصة تلك العاملة في محافظة ومدينة القدس لتعزيز السياسة، التي تدعو لها أحزاب الصهيونية الدينية الفاشية لاستيعاب مئات آلاف المستوطنين في المستوطنات ، التي أقامتها على امتداد سنوات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس ليصل عددهم الى نحو مليون مستوطن.



وكان المكتب الوطني قد القى بصورة أولية الضوء في تقريره الأسبوع الماضي على مخصصات الاستيطان في موازنة دولة الاحتلال.





وجاء إقرار الموازنة العامة من (كنيست) الأسبوع الماضي يقدم صورة أوسع عن تلك المخصصات وفقا لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، حيث تبين أن حكومة الاحتلال رصدت في الميزانية العامة للدولة ما قيمته 3.5 مليار شيكل سيتم استثمارها في تطوير أو شق طرق جديدة، بما في ذلك طرق للمستوطنين لتجاوز المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين، ومئات الملايين لمشاريع استيطانية بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية التي لم تحصل أبدا على تصريح من حكومة الاحتلال. فقد تم تخصيص 2 مليار شيكل لتطوير الطريق 60، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب ويمتد على طول الضفة الغربية.





كما سيتم تخصيص 500 مليون شيكل لتوسيع طريق بين مستوطنة أريئل ومفترق زعتره (تبواح) في شمال الضفة الغربية ؛ واستثمار مبلغ 366 مليون شيكل في تطوير طريق الوصول إلى ما يسمى منطقة المجلس الإقليمي بيت إيل ، فضلا عن مبلغ 300 مليون شيكل لبناء طريق جديد بين مستوطنة "ميغرون" وقلنديا شمال القدس ، ومبلغ 200 مليون شيكل لطريق التفافي حول قرية الفندق الفلسطينية في على الطريق بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ومبلغ 150 مليون شيكل لطريق في "مستوطنة ألفي منشيه، هذا الى جانب تخصيص مئات الملايين لبناء طرق في القدس الشرقية وحولها.





كما خصصت حكومة الاحتلال مبلغ 399 مليون شيكل إلى شعبة المستوطنات في الكونغرس الصهيوني العالمي من خلال وزارة المستوطنات والمهمات الوطنية برئاسة عضو الكنيست من "الصهيونية المتدينة" أوريت ستروك ، وشعبة المستوطنات كما هو معروف وكالة شبه حكومية مهمتها تمويل وتنمية المجتمعات اليهودية الريفية داخل الخط الأخضر وفي مستوطنات الضفة الغربية . وكانت شعبة المستوطنات قد قدمت قروضا للمستوطنين لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية مثل "عامونا"، وخصصت أراضٍ للمستوطنات التي كانت في الواقع أراض فلسطينية خاصة مثل "متسبيه كرميم وحي غفعات أولبانا في بيت إيل"، وزارة ستروك نفسها ستتلقى تمويلا بقيمة 268 مليون شيكل ويهدف مبلغ 74 مليون شيكل آخر مخصص للوزارة إلى مساعدة مجالس المستوطنات على مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة ، كما تم تخصيص مبلغ 195 مليون شيكل آخر الى الإدارة المدنية لتطوير البنية التحتية للضفة الغربية.



كما رصدت الحكومة الإسرائيلية في موازنة الدولة ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان ، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس ، ضمن خطة خمسية من عام 2023 لغاية 2027 ، وتضمن خطتها ميزانية بقيمة 95 مليون شيكل، ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم للاستقرار والسكن في القدس ، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة. و أقرت رفع ميزانية تشجيع اقتحام حائط البراق في عامي 2023 – 2024، إلى 8 ملايين شيكل بعد أن كانت مقدرة بـ 4 ملايين فقط. و تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى، برئاسة مئير باروش.وستتعلق مهام هذه اللجنة بإحياء ما يسمى "القدس كعاصمة لإسرائيل"، والعمل على تطوير ورفاهية سكانها (المستوطنين)، والمسؤولية عن السلطات التي تخدم المدينة المحتلة، كما صادقت حكومة الاحتلال في اجتماعها على تخصيص 30 مليون شيكل لمواصلة الحفريات في منطقة حي المغاربة وحائط البراق، بحجة البحث عن الآثاروعلى 30 مليون شيكل لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات إلى ساحة الحائط الغرب (حائط البراق).



ولم تبخل حكومة الاحتلال على الجمعيات الاستيطانية اليمينية المتطرفة، فقد خصصت 41 مليون شيكل لصالح نشاط "إلعاد" الاستيطانية في بلدة سلوان في ما يسمى المرحلة الثالثة من برنامج "شاليم" والهدف من البرنامج هو الكشف عن مواقع في سلوان"، لمدة عامين لغرض البحث المستمر، والتعريف ، وإمكانية الوصول إلى مواقع القدس القديمة. والموازنة مقسمة على عامين ، منها 27.5 مليون شيكل للعام 2023 و13.5 مليون شيكل للعام 2024".



قرارات حكومة الاحتلال لم تقف عند حدود تخصيص هذه المخصصات الضخمة في موازنة الدولة لخدمة وتطوير المستوطنات والبنى التحتية الضرورية ، بل تجاوزت ذلك نحو الموافقة على عدد من المشاريع والمخططات الاستيطانية . فقد صادقت على بناء اكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس ، هذا الى جانب 615 وحدة استيطانية في كبرى مستوطنات محافظة الدس بسغات زئيف ، التي يصل عدد سكانها الى نحو ومثلها في شمال الضفة الغربية بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت في محيط مستوطنة ارئيل بهدف عزل القرى الشمالية في المحافظة عن المدينة.



وفي امتداد جديد لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية الاسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة ، على إيداع مخططين لدى اللجنة اللوائية ، لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت"، التي يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 50 ألفًا والمقامة على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدس ، وقدمت شركتان خاصتان المخططين بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس ، ويتضمنان بناء هذا العدد من الوحدات لاستيطانية في مباني بارتفاع 12 طابقً ا، ومناطق تجارية ، ومؤسسات عامة ومتنزهات. وتعتبر المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنيا ، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.



يأتي ذلك بالتوازي مع سياسة تهجير وتطهير عرقي مبرمجة تشنها حكومة اسرائيل ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية وخاصة التجمعات البدوية في ما يعرف ببوابة القدس الشرقية على اراضي عناتا والعيسوية والزعيم لربط كتلة مستوطنات معاليه أدوميم ، التي تسيطر على نحو 73 الف كيلومتر مربع ويعيش فيها 19 تجعا بدويا بعدد سكان يتجاوز 4 الاف نسمة ، بمدينة القدس والتمدد منها الى تجمعات يسكنها عرب الجهالين في المنطقة المعروفة ب ( E1 ) وصولا الى البحر الميت والتجمعات الرعوية في مناطق الأغوار الشمالية ومناطق شفا الغور ، أي تلك التي تطل على الأغوار في سلسلة الجبال والهضاب الشرقية للضفة الغربية كتجمع المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا ، وتجمع عين ساميه في منحدرات كفر مالك ، وتجمع خربة طانا في امتداد بلدتي بيت فوريك وبيت دجن في محافظة نابلس فضلا عن التجمعات الرعوية والزراعية في مناطق جنوب الخليل في مسافر يطا ، التي يجري التركيز على سكانها بمختلف الوسائل من عمليات هدم للبيوت والمنشأت والحرمان من حق الحصول على الكهرباء او الوصول الى مصادر المياه.



وقد جاء قرار النزوح الجماعي لأهالي تجمع عين سامية البدوي مؤخرا ، الذي يضم 37 عائلة ، من المنطقة التي أقاموا فيها منذ ستينات القرن الماضي ليسلط الضوء ليس فقط على معاناة التجمعات البدوية في الضفة الغربية ، والذين هم أصلا في غالبيتهم لاجئون ، بل وعلى السياسة الإسرائيلية ، التي تستهدفهم وأراضيهم بهدف تحويلها الى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية . كانت سلطات الاحتلال قد وزّعت في آب من العام الماضي إخطارات بهدم جميع مساكن التجمع بحجة تواجدهم في أراض مملوكة للدولة. وبسبب مضايقات المستوطنين اضطرت قبل نحو شهرين ، عشر عائلات الانتقال للعيش في بلدة كفر مالك التي تبعد عن تجمعهم بضعة كيلومترات.



وفي هذا الصدد قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ، بأن التجمّعات البدوية الفلسطينية التي تقطن على السفوح والمرتفعات الشرقية للضفة الغربية المحتلة تعيش على صفيح ساخن وتتعرض لخطر الاقتلاع عبر سياسة التهجير القسري ، الرامية إلى السيطرة والاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها منها في اكبر عملية تطهير عرقي ممنهج يحدث امام نظر العالم ، حيث تتنشر غالبية التجمعات البدوية في المناطق المصنفة(ج) ، علما بأن أكثر من 90% من البدو لاجئون، ويعتمدون في هذه التجمعات البدوية على تربية المواشي والزراعة، وقد انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سياسة الحرمان من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والحق في البناء والسكن وفي الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.



وفي متابعة النشاطات الاستيطانية ، التي لا تتوقف ، وافقت لجنة التخطيط والبناء المركزية في القدس على خطط لبناء 400 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني في بلدة أبو ديس الفلسطينية ، مما يمهد الطريق لتوسيع إسرائيل لجيب يهودي في قلب البلدة ، بعد أن وجدت اللجنة أنه استوفى الشروط للحصول على موافقة أولية.





ومن المقرر أن يتم بناء الحي الجديد ، الذي يطلق عليه اسم "كيدمات تسيون"، في منطقة تقع بالقرب من الجدار الفاصل في أبو ديس ولها قيمة استراتيجية ، حيث تتاخم شارعا رئيسيا يتم بناؤه على طول الحافة الشرقية للقدس يربط المستوطنات الواقعة جنوب المدينة بتلك الموجودة في شمالها وشرقها. وسيشمل ما يسمى بالطريق الأمريكية نفقًا يمر تحت أبو ديس يمر بالمنطقة التي يتم فيها التخطيط لبناء هذا الجيب اليهودي في أبو ديس . ويتم دفع المخطط من قبل "عطيرت كوهانيم"، وهي مجموعة يمينية متطرفة تحصل على تمويل وتشتري الأراضي لتوطين اليهود في القدس الشرقية، ومنظمة تسمى "جمعية المستأجرين"



كما وافقت وزارة الطاقة على طلب بلدية الاحتلال بالقدس مصادرة أكثر من 200 دونم من أراضي بلدة حزما ، الواقعة داخل حدار الفصل العنصري ، وتخصيصها لانشاء حديقة توراتية وزراعية وغابة العاب مبتكرة ، وإعادة تأهيل المنطقة فيما يسمى بـ " ناحال زماري" وضمها لمستوطنة "بسغات زئيف"، المقامة على أراضي بلدتي بيت حنينا وحزما . ويروج مستوطنو بسغات زئيف ، بمساعدة بلدية الاحتلال ، منذ عامين لخطة الاستيلاء على أراضي قرية حزما التي أصبحت بفعل الجدار داخل حدود القدس ، لتحويلها لحديقة تتبع المستوطنة التي زحفت وتوسعت بلسانين استيطانيين ، استولت فيهما على مساحات واسعة من أراضي بيت حنينا وعناتا وحزما . ووفق الخطة التي تم إقرارها ، سيتم إنشاء حديقة تشمل تطوير المحمية الطبيعية التي تغطي حوالي ٢٠٠ دونم ، إلى جانب إنشاء مركز للزوار يضم برك مائية ، ومسارات للمشي وحديقة مجتمعية ، وملاعب رياضية ومزرعة تعليمية، ومركز زوار وموقف للسيارات ، ومبنى عام للنشاط المجتمعي والتجارة. كما سيتم بناء جسر فوق الشارع الالتفافي - حزما - والمباني العامة والحديقة والسكك الحديدية الخفيفة بالحديقة.



وناقشت اللجنة العليا للتخطيط في ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت حيث ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات زئيف"، شمال القدس، و في الخطة الحالية سيتم بناء عمارات سكنية تصل إلى 15 طابقًا بجوار منطقة تجارية ومناطق عامة ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة "غيتامار"، ووحدتين في مستوطنة "بيت أرييه".وأعادت وزارة الإسكان الإسرائيلية فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة "أرييل غرب".وسيشكل بناء هذه الوحدات الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة عمليًا تقع على بعد حوالى كيلومترين من مستوطنة "أرييل"، محاذية لمدينة سلفيت كمرحلة اولى من خطة لبناء 1200 وحدة في التجمع الجديد.



وفي خطوة جوبهت بانتقادات دولية واسعة صادق قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، "يهودا فوكس" رسمياً على السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" شمالي غرب نابلس والتي أخليت في العام 2005 بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة. ويأتي قرار الجيش في أعقاب مصادقة الكنيست على قانون "إلغاء قانون الانفصال" والذي ينص على إلغاء تصنيف "المنطقة العسكرية المغلقة" التي صنفت به مناطق 4 مستوطنات شمال الضفة "غانيم، كاديم، صانور وحوميش" وبدوره بارك "بتسليئيل سموتريتش" وزير المالية والوزير في وزارة الجيش، القرار قائلاً:" إنه يأتي تطبيقاً لوعد قطعه على نفسه بتسوية الاستيطان في شمال الضفة"، مشيراً إلى أن القرار يتيح للإسرائيليين العودة للاستيطان في المكان.ولم يتأخر المستوطنون في تنفيذ القرار حيث جرفت آليات تابعة للمستوطنين، أراضي المواطنين في بلدة برقة في منطقة جبل القبيبات وقامت بشق الطريق المحيط بمستوطنة "حومش " . ويزعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، لامتصاص ردود الفعل الدولية وخاصة الاميركية والاوروبية ، أن مصادقة يهودا فوكس تلك لا تعني إعادة بناء المستوطنة ، التي تم هدمها عام 2005 ، بقدر ما هي خطوة لامتصاص الضغط ، الذي تتعرض له حكومته من المستوطنين ومن الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش .



على صعيد آخر وفي خطوة تنضوي تحت سياسة الضم ، تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ، مشروع قانون يسمح بتطبيق القانون الإسرائيلي على الحدائق والمناطق الأثرية في الضفة الغربية.ووفقًا ل مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانونـ، سيخول وزير الداخلية إعلان الحدائق والمحميات الطبيعية والمواقع التذكارية والأثرية، بأنها " مواقع وطنية " كما هو معتاد داخل الخط الأخضر ، وأن انتهاكها سيشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن 3 سنوات. وتعني المصادقة على مثل هذا القانون ضم مناطق إضافية، في الضفة الغربية .



ولا تتوقف الممارسات الشاذة لقطعان المستوطنين ، فبعد حواره قبل اسابيع جاء الدور هذا الاسبوع على قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة ، التي تواصل قوات الاحتلال اغلاق مداخلها لليوم الرابع عشر على التوالي . فقد أصيب 4 مواطنين من أهالي القرية بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت نهاية الاسبوع مع قوات الاحتلال فيما أحرق مستوطنون ارهابيون يتخذون من البؤرة الاستيطانية " عادي عاد " خمس مركبات للمواطنين بالإضافة لنحو 270 باقة قش بحماية قوات الاحتلال ، التي اقتحمت المنطقة لحماية هؤلاء الارهابيين .



وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:



القدس: اعتدى مستوطنون على المواطنين في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية، في وقت اقتحم فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وأدى طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، بحراسة أمنية مشددة . كما قامت جرافات بلدية الاحتلال في القدس بعمليات تجريف وهدم في بلدة صور باهر، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص في قطعة أرض لعائلة عميرة، في منطقة "دير العمود"، وهدمت في القدس في حي "الصلعة" الواقع بين حي جبل المكبر وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، منزلا يعود لعائلة عبيدات بحجة عدم الترخيص.



الخليل: نفذ عشرات المستوطنين المتطرفين عمليات عنف وعربدة في الخليل القديمة في شارع السهله ، في سياق احتفالاتهم بالاستيلاء على أحد المباني والانتهاء من ترميمه قبل نحو عشر سنوات. كما أخطر الاحتلال عددا كبيرا من منازل المواطنين في منطقة "ماعين" بالهدم، بهدف التوسع الاستيطاني. وهدمت قوات الاحتلال في منطقة "خلة العيدة" شرق مدينة الخليل، دفيئة زراعية "بيت بلاستيكي"، للمواطن كاظم الرجبي، تبلغ مساحتها ما يقارب من دونم، واتلفت ما بداخله من محاصيل زراعية، وغرفة زراعية وجدران استنادية للمواطن ماهر العجلوني. وهدمت في قرية عناب الكبير، جنوب الخليل، فيلا سياحية للمواطن بهاء هشام أبو علان مساحتها 220 متراً مربعاً، بداخلها مسبح بمساحة 90 متراً مربعاً، وسلاسل حجرية ، فيما أتلف مستوطنون من "كرمي تسور" محاصيل زراعية للمواطنين في منطقة واد الوهادين المحاذي للمستوطنة



بيت لحم: فككت قوات الاحتلال كشكا تجاريا في قرية الولجة بمساحة 20 مترا، عند المدخل الجنوبي للقرية، يعود للمواطن محمد صالح أبو التين؛ بحجة عدم الترخيص. وهدمت قوات الاحتلال بركسا لتربية الأغنام في مدينة بيت جالا، مساحته 150 مترا مربعا، يعود للمواطن طارق عطا رباح.



رام الله: استولت سلطات الاحتلال على أرض بمساحة 14 دونما من أراضي قرية عابود غرب مدينة رام الله، بقرار معنون بـ"وضع اليد لأغراض عسكرية" محدد حتى نهاية عام 2027، وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة. واعتدت قطعان المستوطنين على مزرعة محمد السويكي وطلال جباره في منطقة الدلجه بترمسعيا، كما جرفت قوات الاحتلال أراضي وطرقا زراعية بالمنطقة.



نابلس: جرفت آليات الاحتلال، مساحات واسعة من أراضي دير الحطب شرق نابلس، لصالح توسعة مستوطنة " الون موريه" ،في منطقة رأس العين وتقع في حوض رقم 9، وتقع فوق النبعة التي تم الاستيلاء عليها قبل سنوات ونصب كرافانات فيها. وأطلق حارس "مستوطنة يتسهار" النار على راعي الأغنام مأمون أمين فايز نصار وأصابه بالرصاص الحي في قدمه أثناء رعيه للأغنام جنوب قرية قصرة كما اعتدت عصابات المستوطنين على مزرعة المواطن محمود الصراوي في بلدة سبسطية وقامت بتكسيرها وتدميرها،و واقتلعت جرافات الاحتلال 25 شجرة لأبناء المرحوم (شحادة عبد الرازق أبو صقر) في قرية قصرة ،منها 18 شجرة زيتون و 7 أشجار لوز مزروعة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً،



وأخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي المواطنين من بلدات تل حوض (رقم 15)، موقع قعدة الجاموس والكركبة، وحوض (رقم 4) موقع خلايل سعدة من اراضي فرعتا، وحوض (رقم 12 و8) من موقع مرج قعدة جاموس، وموقع خلة الجامع من اراضي بلدة جيت؛ بما يقدر بنحو 14.5 دونم لصالح توسعة مستوطنة "حفات جلعاد".واصيب شابان بشظايا الرصاص الحي، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق؛ إثر هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منازل فلسطينيين في قرية برقة شمال غربي نابلس وأحرقوا خلال الهجوم بركساً للأغنام وما حوله من أراض مزروعة بالزيتون



طولكرم: سلمت سلطات الاحتلال اخطارات بوضع اليد على نحو خمسة دونمات من أراضي قرية شوفه الواقعة على الطريق الممتدة من حاجز شوفة العسكري "البرج"، إلى الشمال باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس". وأحرق مستوطنون مساحات واسعة من أراضي سهل رامين، المزروعة بالقمح، الذي يصادف هذه الأيام موسم حصاده.



جنين: أخطرت سلطات الاحتلال المواطن أحمد محمد قبها،من قرية طورة بمنطقة يعبد، بهدم منزله الواقع في الحي الشرقي من القرية ويتكون من طابقين ومساحته 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، وأمهلته 96 ساعة للهدم. وبهدم منزل المواطن عزيز صالح في قرية طورة وهوقيد الإنشاء ومساحته 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، وأمهلته 96 ساعة قبل تنفيذ الهدم.





الأغوار:جرفت قوات الاحتلال 30 دونما مزروعة بالبصل والباذنجان في قرية النويعمة،ودمرت شبكة المياه فيها.و اعتدى مستوطنون على المواطن محمود عواد ونجله هاني، برشهما بغاز الفلفل في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.





وأخطرت قوات الاحتلال بهدم 7 مساكن ومنشآت وحظائر ماشية لمواطنين في منطقة أم الجمال الإخطارات استندت إلى القرار العسكري رقم 1797، الذي يتيح للاحتلال الهدم خلال 96 ساعة. كما استولت قوات الاحتلال على جرافة في قرية كردلة تعود لمجلس الخدمات المشترك للأغوار الشمالية.





وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء أربع عائلات فلسطينية من حمصة الفوقا، بالأغوار الشمالية.في الثالث والعشرين، والحادي والثلاثين من الشهر الحالي، إضافة إلى الثالث عشر من الشهر المقبل، من السادسة مساء، حتى التاسعة من صباح اليوم التالي، بحجة التدريبات العسكرية، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتحات مياه تغذي المواطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية يستخدمها المواطنون في احتياجاتهم، علما أن هذه المرة العاشرة التي يتم فيها إغلاق فتحات مياه في القرية خلال عامين.



رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، تقريره الأسبوعي.