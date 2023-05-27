دولي

تركيا تستعد لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية

تركيا تستعد لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية
الانتخابات التركية
رام الله - دنيا الوطن
يستعد الأتراك لإجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو، غداً الأحد 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات

وأُجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 14 مايو/أيار الجاري، حيث تنافس على الرئاسة مرشح تحالف الجمهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة.

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