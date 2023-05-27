لمنع الهجرة غير النظامية.. تركيا تبني 96 كلم من جدارها الأمني على حدود إيران

رام الله - دنيا الوطناستكملت السلطات التركية، بناء 96 كيلومتراً من الجدار الأمني على الحدود مع إيران، في ولاية "وان" جنوب شرقي البلاد.ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول)، فإن تركيا تواصل جهودها واتخاذ التدابير الأمنية على أعلى مستوى على حدود وان ـ إيران لمنع الهجرة غير النظامية وعمليات التهريب.وفي هذا الإطار، تتواصل أعمال بناء الجدار في "وان" التي تمتلك أطول حدود مع إيران بين الولايات التركية بواقع 295 كيلومترا.وإلى جانب بنائه، فإن الجدار مزود بأبراج عليها إنارة وكاميرات وأجهزة استشعار حرارية لمكافحة الأنشطة غير القانونية.واستكملت الشركات المتعاقدة أعمال بناء 96 كيلومترا من الجدار الحدودي مع إيران إلى جانب حفر خندق.ويبلغ طول الحدود بين تركيا وإيران، طولها 560 كم، الجزء الأكبر منها يحاذي ولاية "وان".