السودان: قوات الدعم السريع ترد على قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط





كما أكدت أنها لن تتراجع حتى "تحقيق التحول الديمقراطي المدني الكامل وتقديم هذه الطغمة للعدالة"، في إشارة إلى قيادة الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان.





اعتبرت قوات الدعم السريع، أن قرار الجيش استدعاء جنود وضباط الاحتياط "خطير ويعكس تخبطه وفشله في مواجهة قوات الدعم بميدان المعركة ومحاولة الاحتماء بالمواطنين للقتال نيابة عنهم".يأتي ذلك بعدما دعا الجيش السوداني متقاعديه، إلى التوجه لأقرب مركز من أجل التسلح، ردت قوات الدعم السريع، وفق ما نقل موقع (العربية).وفي بيان صدر عن قوات الدعم السريع، دعت من وصفتهم بـ "الشرفاء من القوات المسلحة التصدي لهذا المخطط الرامي لتفتيت نسيج المجتمع"، وفق تعبيرها.