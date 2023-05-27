المعابر بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (21 - 26 مايو 2023).وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 12360 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 12206وافدين.وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 12183 مواطناً 143 أجنبيًا، و34 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 11992 مواطناً، و150 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 9 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وداخل أراضي 48.