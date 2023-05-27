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محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية

محكوم بالسجن 79 عاماً.. السلطات التونسية تقبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات التونسية القبض على منظم عمليات هجرة غير قانونية، كان وسيطاً في عملية هجرة أودت بحياة العشرات من التونسيين.

وكان المتهم صُدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة (79 عاماً)، ووسيطاً في عملية هجرة قتل فيها 20 تونسياً إثر غرق مركبهم.

وقال الحرس الوطني التونسي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) إن "فريقاً مشتركاً بين الفرقة الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس شرق البلاد تمكن من إلقاء القبض على منظم عمليات اجتياز صادر في حقه 24 منشور تفتيش وأحكام بالسجن لمدة 79 سنة"، حسب ما نقل موقع (فرانس 24).

والموقوف مدان في "قضايا متعلقة بالمشاركة في تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر من قبل مجموعة إجرامية منظمة". 

كما أنه شارك في تنظيم "عملية اجتياز من سواحل مدينة الشابة أسفرت عن مقتل 20 مجتازا تونسيا إثر تعرض مركبهم للغرق".

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