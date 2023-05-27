الخارجية الأميركية: نشعر بقلق عميق إزاء الاتجاه المتصاعد لعنف المستوطنين المتطرفين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأميركية - شؤون الشرق الأدنى، اليوم السبت، إنها "تشعر بقلق عميق إزاء الاتجاه المتصاعد لعنف المستوطنين المتطرفين".وتطرقت في تغريدة عبر حسابها على (تويتر)، إلى الهجمات التي نفذها المستوطنون مؤخراً ضد منازل ومزارع الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأضافت الوزارة: ندين بشكل قاطع جميع أعمال العنف المتطرف، سواء كانت إسرائيلية أو فلسطينية، وعلى نفس المنوال، ندين أيضًا التقارير التي تتحدث عن محاولة هجوم طعن ضد إسرائيلي في تيني أوريم".وشددت الخارجية الأميركية على أن "هناك حاجة ملحة لكلا الطرفين لاتخاذ خطوات لتهدئة التوترات والعمل معًا لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية".يشار إلى أن مستوطنين أحرقوا خمس مركبات تعود للمزارعين في منطقة قرية المغير شرق رام الله، أمس الجمعة.