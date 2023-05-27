لليوم الخامس عشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الخامس عشر على التوالي.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس مواطنا ونجله من القرية، التي تتعرض بين حين وآخر لاعتداءات من المستوطنين، تتمثل بمهاجمة المنازل والمزارعين، وقلع الأشجار وتكسيرها.