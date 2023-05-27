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الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد

الزفاف الملكي: الثقافة الأردنية تنشر برنامج فعاليات تقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد
خلال حفل خطوبة الأمير حسين ورجوة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الثقافة الأردنية، برنامج الفعاليات التي ستقام بمناسبة عقد قران وليّ العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في عمّان.

وأوضحت الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاحتفالات تبدأ عند الساعة 5:00 عصرًا من يوم الخميس المقبل.

وسيكون الحفل الفني للفنانة زين عوض في المدرج الروماني عند الساعة 7:30 مساء، بينما سيقام الحفل الفني للفنان حسين السلمان في المدرج الروماني عند الساعة 9:00 مساءً.

وستحيي الفنانة غادة عباسي الحفل الفني في حدائق الجبيهة عند الساعة 7:30 مساء، فيما ستكون حفلة الفنان حمدي المناصير في حدائق الجبيهة أيضا عند 9:00 مساءً.

أما الحفل الفني للفنان أحمد درايسة فسيكون في حدائق الملك عبد الله الثاني في المقابلين عند الساعة 9:00 مساءً، وحفل الفنان محمد ربيحات عند 7:30 مساء في الموقع ذاته.

كما ستقام فعاليات مثل "دي جي، ورسم على الوجوه، وتشكيل بالونات، وتوزيع هدايا للأطفال"، عند الساعة الرابعة والنصف من يوم الخميس المقبل.

وسيكون هنالك بث حي ومباشر من مراسم كتب الكتاب لولي العهد على الآنسة رجوة السيف، عند الساعة 5:00 مساء.

ومن ثم عند الساعة 5:30 سيكون هنالك عرض فرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية.

أما عند 6:00 مساءً، سيكون هنالك بث مباشر لمراسم الموكب الملكي، في حين سيبدأ الحفل الرئيسي عند السادسة والنصف.

كما ستقام فعاليات في محافظات عدة احتفالا بالزفاف الملكي.

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