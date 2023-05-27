منزل السفير الأردني في الخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب.. وعمّان تستنكر

رام الله - دنيا الوطنتعرض منزل السفير الأردني في العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس الجمعة، للاعتداء والتخريب.وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان لها، بأن السفير وطاقم السفارة متواجدون في بورتسودان، ولم يتعرض أي منهم لأي أذى.ووفق البيان، فإن الأردن استنكر كافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.كما أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء والتخريب.وأكدت، في بيان، الجمعة، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا.