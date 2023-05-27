دولي

استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ21 على التوالي

استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ21 على التوالي
استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن المعارضة الإسرائيلية، دعت لاستئناف المظاهرات الاحتجاجية ضد تعديلات حكومة نتنياهو القضائية.

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية ، ستُستأنف الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو اليوم الساعة  السابعة مساء، وذلك للأسبوع 21 في تقاطع كابلان بتل أبيب وفي حوالي 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال منظمو الاحتجاجات في بيان لهم: "الاحتجاج ضد الديكتاتورية سيعقد عطلة نهاية الأسبوع الـ21 لمحاربة انقلاب النظام، بعد تمرير الميزانية، اعترف نتنياهو بصوته بأنه يتجه نحو الديكتاتورية – فقط مئات الآلاف في الشوارع يمكنهم إيقافه".

واعتبر البيان: "بأنه من الواضح الآن للجميع أن التقاضي في مقر إقامة الرئيس كان حيلة من قبل نتنياهو لشراء الوقت ورشوة شركائه، إسرائيل على بعد خطوة واحدة من أن تصبح ديكتاتورية، شيء واحد فقط أوقف نتنياهو في الجولة الأولى هي احتجاج الملايين، وسوف يوقفه مرة أخرى".

ويذكر  أن الاحتجاجات ضد تعديلات حكومة نتنياهو القضائية انطلقت منذ أكثر من خمسة شهور، وتطورت لتشكل إغلاق الطرق والمواجهات مع شرطة العدو في مناطق مختلفة، كان أبرزها تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع ويشارك فيها عشرات الآلاف.

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