شؤون فلسطينية

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الاثنين

شديد الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى الاثنين
طقس فلسطين اليوم وأجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم السبت غائما جزئيا وحارًا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، في ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة يكون غائماً جزئياً بوجه عام ودافئاً وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف وارتفاع الموج.

يكون طقس فلسطين غداً الأحد غائما جزئيا الى غائم وحارًا نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط باذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون طقس فلسطين يوم الاثنين غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة حيث تستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يستمر تساقط الامطار ما بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من :
1- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية
2-خطر التزحلق على الطرقات
3- تدني مدى الرؤية الافقية

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